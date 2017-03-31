Сиденья "с пенисом" в метро в Мехико вызвали раздоры

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Эти сиденья установлены в рамках кампании, проводимой организацией "ООН-женщины" и местным советом Мехико.

Когда в метро города Мехико внезапно появились новые сиденья, их тут же объявили непристойными, унизительными и даже постыдными.

Но именно в этом и заключалась идея.

Спинка этих сидений изготовлена в форме мужского торса, а на самом сиденье весьма выпукло выступает половой член. Установлены они были, чтобы привлечь внимание к сексуальному насилию со стороны мужчин, которое зачастую испытывают на себе женщины в общественном транспорте.

Над сиденьем прикреплена табличка "Только для мужчин". На некоторых из них написано: "Здесь неудобно сидеть, но это ничто по сравнению с тем сексуальным насилием, которое женщинам приходится терпеть ежедневно".

Эти сиденья здесь не навсегда, они размещены в рамках кампании, проводимой организацией "ООН-женщины" и местным советом Мехико. Кампания проходит под хэштегом #NoEsDeHombres и нацелена на борьбу с сексуальными домогательствами в общественном транспорте.

Однако реакция на идею с сиденьями оказалась весьма противоречивой.

В комментариях к просмотренному более 700 тыс. раз за последние 10 дней видеоролику, демонстрирующему новые сиденья, некоторые зрители похвалили эту затею, но другие назвали это сексизмом и несправедливостью по отношению к мужчинам.

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Кампания с новыми сиденьями вызвала в Мехико неоднозначную реакцию

Gendes - это мексиканская общественная организация, пропагандирующая среди мужчин идеи гендерного равенства. Организация борется с сексуальными домогательствами - распространенной проблемой в стране.

Глава исследовательского отдела этой организации Рене Лопес Перес высоко оценил кампанию с сиденьями как раз за то, что она привлекла внимание к серьезной проблеме и спровоцировала общественную дискуссию на эту тему.

"Но также важно не мазать всех мужчин черной краской как насильников и потенциальных охотников за женским полом", - замечает он.

"Креативный подход"

Как отмечает Холли Керл, основавшая в США вебсайт Stop Street Harassment ("Остановим домогательства на улице!"), очень важно, что здесь в центре внимания оказалось поведение мужчин, а не женщин, как это часто бывает.

Она отмечает, что на проведенном в феврале организацией "ООН-женщины" международном форуме "За безопасные города" ответственность за решение этой проблемы была возложена именно на женщин.

"Очень часто все инициативы относительно женской безопасности фокусируются на том, что сами женщины должны или не должны делать, поэтому приятно увидеть такой креативный подход, нацеленный на мужчин", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В метрополитене Мехико есть вагоны только для женщин, но даже они не всегда помогают

Столичный транспорт в Мексике давно уже имеет плохую репутацию по части женской безопасности.

В 2014 году британский Центр по изучению общественного мнения YouGov провел исследование проблемы сексуальных приставаний в общественном транспорте в разных городах мира.

Мехико в этом опросе оказался на самом последнем, наихудшем месте по части словесных и физических домогательств.

Нельзя сказать, чтобы за эти годы ничего не предпринималось по этому поводу. Например, были введены раздельные вагоны, запущены специальные автобусы - только для женщин.

Арт-группа Las Hijas De Violencia ("Дочери насилия"), проводила на улицах свою кампанию борьбы с насилием, стреляя в пристававших к ним мужчин конфетти под песню Sexista Punk.

По свистку

В прошлом году мэр Мехико навлек на себя насмешки, объявив, что всем женщинам раздадут по свистку с гербом города, в которые, по его замыслу, можно будет свистеть в случае чего.

Этот план был высмеян, потому что его автор не понимал реальной ситуации и не смотрел в корень проблемы.

"Если даже крик не помогает, то это-то как поможет?" - написала тогда в "Твиттере" журналистка Андреа Ноэль из Мехико.

Другой пользователь "Твиттера" предложил в насмешку над этой идеей выдавать в мэрии маракасы, чтобы трясти ими каждый раз, когда в городе кто-то берет взятку.

Жительница Мехико Нинде, которая не захотела назвать свое полное имя, говорит, что не доверяет "женским вагонам" после того, как в прошлом году в одном таком вагоне мужчина начал мастурбировать прямо у нее на глазах.

Теперь она пытается вообще не ездить в метро одна.

Нинде целиком и полностью поддерживает борьбу с подобного рода поведением, но не верит, что "сиденья с пенисом" тут помогут.

"Это похоже на насмешку над проблемой, тогда как сексуальные домогательства - это очень серьезно, - говорит она. - Я страшно рассержена из-за того, что по существу ничего не делается, чтобы изжить эту проблему".