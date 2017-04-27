Война фруктов: как в Армении борются с яблоками из Азербайджана

Правообладатель иллюстрации Snund.am

Яблоки с маркировкой фирмы из Азербайджана загадочным путем попали в Армению, вызвав волну комментариев в социальных сетях и предупреждения властей страны о том, что они не могут гарантировать безопасность этих фруктов.

Хотя никакого закона, запрещающего ввоз азербайджанских товаров в Армению, нет, отношения между Ереваном и Баку в последние почти 30 лет сводятся лишь к переговорам об урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который эпизодически вспыхивает снова и снова.

Государственная служба безопасности продуктов питания (ГСБП) Армении распространила заявление, в котором сообщает, что после трех дней проведения "масштабных исследований" появившаяся в соцсетях информация о реализации в стране яблок азербайджанского производства подтвердилась.

Принимая во внимание, что попавшие в страну неизвестным путем яблоки "не прошли пограничного контроля, Государственная служба безопасности продуктов питания не может гарантировать их безопасность, призывает потребителей воздержаться от покупки и при обнаружении подобных случаев сообщать об этом по номеру телефона горячей линии".

Инспекторы ГСБП немедленно запретили продажу этих яблок и поручили уничтожить всю партию.

Правообладатель иллюстрации Snund.am

Но местные СМИ сообщают, что и после проверок в торговых точках они обнаруживали яблоки из Азербайджана на прилавках. Крупные зеленые яблоки с приклеенными ярлыками с названием фирмы уложены в коробки черного цвета, на торцовой части которых указаны фирма-производитель и реквизиты: номера телефонов, электронный адрес, сайт.

Но после проверок во многих торговых точках фрукты переложили в другие коробки, а также оторвали от них ярлыки. В одном из магазинов продавец сказал нашему корреспонденту, что это яблоки из Франции. Продаются они по цене от 900 до 1200 армянских драмов за килограмм (примерно $2-2,5, что несколько дороже аналогичных яблок других производителей).

По сообщению ГСБП, через подконтрольные ей пограничные пункты "никаких грузов азербайджанского происхождения, в том числе яблок, в Армению не ввозилось". Собранную информацию вместе с фотографиями ГСБП передала "надлежащим органам для проведения работ по выявлению импортера".

Правообладатель иллюстрации Snund.am Image caption Теперь в некоторых магазинах азербайджанские яблоки объявили французскими

По результатам проведенного Службой в период с 1 по 25 апреля государственного мониторинга, яблоки в Армению ввозились из Польши, России, Украины, Грузии и Италии.

"Яблок азербайджанского происхождения в указанных грузах не было: во всех случаях товар сопровождался соответствующими документами, на основании которых и был разрешен импорт партий на территорию Республики Армения", - говорится в сообщении.

Как партия азербайджанских яблок попала на территорию страны, не может объяснить и Комитет госдоходов (КГД) Армении, в ведении которого находится таможня.

КГД Армении заявляет, что информацией по факту контрабанды яблок в настоящее время не владеет.

В объяснении КГД говорится, что комитет ведет расследование.