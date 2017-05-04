Скаут из Чехии стала звездой соцсетей, встав на пути неонацистов

Правообладатель иллюстрации Vladimir Cicmanec Image caption Луция Мысликова поспорила с неонацистом о мигрантах

Студентка колледжа анимации и кинематографии в Брно Луция Мысликова стала суперпопулярной в соцсетях после того, как встала на пути у неонацистской демонстрации, а ее перепалка с одним из ультраправых манифестантов попала в объектив фотографа Владимира Чичманца.

Сама 16-летняя девушка, в униформе скаута поспорившая с бритоголовым неонацистом, сказала Би-би-си, что не испытывала страха и выразила надежду, что все больше молодых людей будет бросать вызов неонацистам.

Чешская ультраправая "Партия социальной справедливости" 1 мая проводила свою манифестацию. Однако, как заметил Владимир Чичманец, также присутствовавший на акции как протестующий против неонацистов, антифашистов на митинге оказалось примерно вдвое больше.

"Я не видел их спора с самого начала, но был всего в нескольких метрах от них. Я тут же вспомнил о девушке из Бирмингема - и принялся снимать", - сказал Би-би-си начинающий фотограф и программист об обстоятельствах появления кадра.

Сама Луция говорит, что в момент перепалки и не думала о своей физической безопасности.

"Если б что-то со мной и случилось - что ж, физические раны все равно зарастают. Но если б я промолчала и не вмешалась, то я получила бы душевную рану, которая никогда бы не заросла", - рассказала Би-би-си о своих мотивах юная студентка.

"Я пошла на антифашистскую акцию с желанием изменить что-то вокруг меня. Думаю, молодым стоит чаще принимать участие в подобных вещах и знать, что происходит в мире", - добавила Мысликова.

По ее словам, предметом спора со скинхедом стал вопрос беженцев и миграции. Она сказала ему, что страны должны принимать тех, кто бежит от войны, на что неонацист ответил, что беженцы будто бы могли бы ее изнасиловать.

"Для меня абсурд, что кто-то в соцсетях называет меня экстремисткой: то есть для кого-то антифашизм - это экстремизм", - удивляется студентка.

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