Священный остров без женщин в Японии станет объектом ЮНЕСКО
Японский остров, который запрещено посещать женщинам, рекомендован для включения в список заповедных исторических объектов ЮНЕСКО.
Остров Окиносима на юго-западе Японии считается настолько священным у синтоистов, что только мужчинам разрешается его посещать, сообщает газета "Асахи-симбун". Но и им запрещается что-либо вывозить с острова.
Рекомендация о предоставлении острову статуса объекта программы Всемирного наследия принята консультационным комитетом ЮНЕСКО, а окончательное решение об этом будет принято в июле в Париже.
На острове располагается храм, посвященный богине моря. Остров Окиносима был местом, где совершались ритуалы во имя спасения терпящих бедствие моряков. В период с V по IX век на остров приплывали торговцы из Кореи и Китая.
Религиозные запреты сохраняют свою силу на острове до сих пор. Прибывающие на остров мужчины обязаны раздеваться догола и проходить обряд очищения, а потом никогда не рассказывать о своем пребывании на острове.
"Если остров станет памятником ЮНЕСКО, эти проблемы придется решать", - пишет газета "Асахи-симбун", отмечая, что на острове могут появиться туристы.
Однако пока речи не идет об отмене запрета на посещение острова женщинами.
"Наша позиция останется неизменной, даже если остров станет памятником ЮНЕСКО", - говорят живущие в храме синтоисты.