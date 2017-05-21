Джастин Трюдо в шортах стал героем бала выпускников в Ванкувере

Правообладатель иллюстрации TWITTER/ADAMSCOTTI Image caption Трюдо известен любовью к спорту

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в очередной раз обрадовал интернет, пробежав в спортивной форме сквозь толпу студентов, отмечавших выпускной в Ванкувере.

Личному фотографу премьера Адаму Скотти удалось поймать момент, когда премьер в беговых кроссовках и шортах пробегал по набережной парка Стэнли третьего по величине канадского города.

Как выяснилось впоследствии, несмотря на внешнюю случайность произошедшего, студенты упросили бегавшего неподалеку главу правительства забежать в кадр - будто бы непреднамеренно.

"Мы делали селфи, болтали о пятом-десятом, как тут - вау! - бежит Трюдо. Вначале мы такие: "Почему премьер-министр Канады бежит по набережной"? Потом заорали: "Эй, Трюдо, иди фоткаться к нам", - поведал телеканалу CBC счастливый выпускник Константин Марагос.

Трюдо не отказал, и студенты получили свою порцию интернет-славы.

Для канадского премьера неожиданно влезть в чью-нибудь фотографию - обычное дело, причем часто он появляется на снимках полуобнаженным.

В августе 2016 года курорт Тофино на острове Ванкувер стал местом свадьбы, которую снимала фотограф Марни Рекер. К удивлению женщины, когда брачующиеся вышли на местный пляж, там же оказался и заядлый серфингист Трюдо.

В результате премьер в латексе попал в кадр с серфом и молодоженами.

В том же августе семья Годби наткнулась на главу правительства в разгар похода по национальному парку Гатино в провинции Квебек.

Полуобнаженный Трюдо и его родственники выходили из живописной пещеры Ласк, через которую течет довольно глубокая речка.

Итогом встречи двух семей стала фотография премьера с 13-летним Александром Годби, впоследствии размещенная его отцом в "Фейсбуке".