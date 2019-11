"Он ест тофу и делает пилинг лица": междоусобные войны знаменитостей

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Кэти Перри заявила, что готова положить конец вражде с Тейлор Свифт. Певицы повздорили из-за бэк-вокалистов три года назад и с тех пор публично друг друга недолюбливают.

В прошлую пятницу Тейлор наконец выложила свою музыку на стриминговый сервис Spotify - ровно в тот же день, когда Кэти выпустила новый альбом.

Однако на этой неделе Кэти сказала: "Существуют дела поважнее, и в мире достаточно реальных проблем. Знаете что? Я люблю ее, и желаю ей всего самого лучшего".

Эта парочка - далеко не первые музыканты, выносящие свои конфликты на публику. В эпоху соцсетей в способах обмениваться колкостями у звезд недостатка нет.

Вот лишь несколько музыкальных баталий, которые приходят на ум.

Канье Уэст против Тейлор Свифт

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Кэти Перри - не первая, кому досталось от Тейлор Свифт.

Вражда последней с Канье Уэстом тянется с 2009 года - с церемонии MTV Video Music Awards.

Канье остался не в восторге от клипа Тейлор на песню You Belong With Me, который в итоге получил награду.

А страдать молча Канье, надо признать, не умеет.

Рэпер поднялся на сцену, прервав благодарственную речь Тейлор, схватил микрофон и сказал: "Тейлор, я очень рад за тебя, и я дам тебе закончить, но у Бейонсе был один из лучших клипов в истории!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Кардашьян-Уэст выступила в защиту своего мужа в ходе его ссоры с Тейлор

Он говорил о клипе на песню Single Ladies, который, справедливости ради, действительно был шедевром музыкального кинопроизводства. Но время и место начала дискуссии, возможно, были выбрано неудачно.

Позже они помирились, но некоторое время назад Уэст в композиции Famous заявил, что их ссора помогла карьере Свифт.

Тейлор утверждала, что никогда не давала согласия на этот текст Уэста, но тут вмешалась супруга рэпера Ким Кардашьян, заявив, что у нее есть доказательства обратного.

На церемонии вручения премий "Грэмми" Свифт заявила: "Я хочу сказать всем молодым женщинам - вам на пути будут встречаться люди, которые будут пытаться подорвать ваш успех или ставить себе в заслугу ваши достижения или вашу славу".

"Просто сосредоточьтесь на работе и не позволяйте таким людям отвлекать вас", - добавила она.

Лил Ким против Ники Минаж

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Если на музыкальной сцене появляется новая рэп-испольнительница и Лил Ким (наверху слева) с ней не ругается, - возможно, и не было такой исполнительницы.

У Ким были сложные отношения с Ив, Фокси Браун, Реми Ма и многими другими... Но все это были мелочи по сравнению с тем, когда в конце нулевых появилась Ники Минаж.

Альбом Ники Pink Friday ("Розовая пятница") пользовался огромным успехом в 2010 году, однако Ким не спешила поздравлять коллегу.

В песне-диссе (от английского disrespect - неуважение) под названием Black Friday ("Черная пятница"), которую Ким выложила в интернет, она говорит, что Ники "косит под Лил Ким" и "пытается скопировать мой стиль".

Минаж, разумеется, ответила своим диссом - под названием Stupid Hoe ("Тупая проститутка"). В ней она говорила, что ее пластинки становятся платиновыми, пока Ким сидит без гроша.

Ноэл Галлахер против Лиама Галлахера

Правообладатель иллюстрации PA

Для группы Oasis конфликты всегда были обычным делом.

Всемирно известная "битва бритпопа", когда синглы групп Roll With It (Oasis) и Country House (Blur) соревновались за первое место в чартах, завершилась победой Blur.

Состязание получило такую известность, что об этом даже писали газеты.

Однако гораздо более ожесточенная вражда настигла группу позднее - и на этот раз она была междоусобной.

В 2009 году, когда Ноэл покинул группу, он рассказал в интервью, что его брат Лиам - "грубый, высокомерный, злобный и ленивый". "Это самый злой человек, который вам когда-либо встречался. Он как человек с вилкой в мире супа", - сказал он.

В прошлом году Лиам сказал, что Ноэл не пришел на премьеру документального фильма о группе, потому что он, вероятно, в одном из своих "огромных домов ест тофу и делает пилинг лица".

А на прошлой неделе Лиам раскритиковал Ноэла за то, что последний не появился на концерте One Love Manchester, посвященном жертвам теракта в Манчестере.

Однако Ноэл сказал, что его выступать не приглашали, и добавил, что перевел роялти за песню Don't Look Back In Anger в экстренный фонд отделения Красного Креста в Манчестере.

Зейн Малик против Naughty Boy

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На пике популярности One Direction у Зейна Малика было все, о чем молодой человек может только мечтать, - слава, деньги и всеобщее обожание.

Но в 2015 году он оставил своих коллег по группе, чтобы заняться сольной карьерой.

Зейн начал работать над новым материалом с Naughty Boy - продюсером, известном по работе с Эмели Санде и Сэмом Смитом.

Надо сказать, что с Зейном у них все пошло не столь гладко.

"Naughty Boy, ты толстое посмешище, перестань притворяться, что мы друзья, никто тебя не знает", - написал Зейн в "Твиттере" после того, как они поругались во время записи песни.

Сам Naughty Boy позже сказал Guardian, что 22-летний Зейн "капризничает как ребенок", и добавил, что они повздорили из-за "внешнего влияния".

Азилия Бэнкс против Игги Азалии

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Число музыкантов, с которыми поругалась Азалия Бэнкс (наверху слева), настолько велико, что тяжело выбрать кого-то одного.

Однако особенно много желчи досталось исполнительнице песни Fancy Игги Азалии.

Вероятно, между двумя музыкантами, которые примерно одновременно стали знаменитыми и обладают столь похожими именами, сравнения и соперничество неизбежны.

Все началось с того, что журнал XXL поместил Игги на обложку своего номера с главными подающими надежды музыкантами года.

Бэнкс такое решение редакции пришлось не по вкусу.

Она сказала, что журнал был не прав, и обвинила свою соперницу присваивании культуры чернокожих.

Игги Азалия ответила следующим образом: "Тебе не испортить моей радости, сегодня я праздную, прими это или отвали".

Ссора продолжалась еще несколько лет, и в 2014 году Игги заявила, что ее успех в музыкальных чартах - единственная причина, по которой о Бэнкс вообще вспоминает пресса.

Benzino против Эминема

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В начале 2000-х в моде были ссоры между рэперами. Nas и Jay Z. DMX и Ja Rule, 50 Cent и все остальные рэперы.

Однако один из самых громких конфликтов произошел между одним из самых популярных людей в музыке того времени и чуть менее известным Benzino - рэпером и владельцем хип-хоп журнала The Source.

Benzino выпустил трек, оскорбляющий Эминема, под названием Pull Your Skirt Up ("Подними свою юбку"). В нем музыкант называл Эминема "Ванилла Айс 2003 года" и сравнивал его с женщиной.

Это, конечно, высшее оскорбление: женщины ведь не совсем люди, правда? (видимо, Benzino родился в 1859 году).

Эминем ответил собственным дисс-треком - Nail In The Coffin ("Гвоздь в гроб"), в котором сказал: "Никто не хочет слушать, как дедушка читает рэп".

Рианна против Сиары

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Закончить, наверное, лучше на счастливой ноте.

И Рианна, и Сиара начали свою карьеру в 2005 году. Сиара возглавила чарты с песней Goodies, а Рианна заняла второе место с Pon De Replay.

Они были яркой надеждой мира R&B, и даже вместе ездили в турне. Но через несколько лет все испортилось.

"Я недавно встретилась с ней на вечеринке, и она была не очень милой, - объясняла Сиара в 2011 году. - Не самая приятная была встреча".

Затем последовал увлекательный обмен люезностями в "Твиттере":

Рианна: "Мой косяк, Си, я тебе чаевых не дала?"

Сиара: "Поверь, Рианна, тебе бы не хотелось видеть меня ни на сцене, ни вне сцены"

Рианна: "Ты гангста, ха? Удачи с заказом сцены, о которой ты говоришь"

Долго ждать, пока Рианна даст задний ход, не пришлось. Она написала: "Сиара, детка, я люблю тебя! Ты задела мои чувства очень сильно на ТВ, поэтому я отплатила тебе той же монетой. Мне так жаль!"

Сиара снисходительно ответила: "Ри, ты знаешь, что это была любовь с первого дня! Ты сделала меня на этой вечеринке! Извинения приняты. Давай обсудим это при встрече".

Это все так мило, не правда ли? Давайте жить дружно.