Неизвестные рисунки Гейнсборо обнаружились в Виндзорском замке

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Рисунки были обнаружены в толстом альбоме с кожаным переплетом

Альбом с рисунками одного из величайших художников XVIII века Томаса Гейнсборо был обнаружен в Королевской коллекции Виндзорского замка.

Альбом хранился в коллекции с викторианских времен, но рисунки были ошибочно аттрибутированы другому художнику, сэру Эдвину Ландсиру.

И лишь недавно историк Линдси Стэйнтон, внимательно изучившая 25 черно-белых рисунков, подтвердила, что это ранние работы Гейнсборо.

"Это просто восторг, - заявила Стэйнтон в интервью Би-си-си, - ведь у нас обнаружилась лучшая коллекция ранних рисунков Гейнсборо".

На рисунках изображены деревья, пруды, лесные тропинки, песчаные берега и домашний скот.

"Он был буквально одержим природой, - объясняет Стэйнтон, - природа была его учителем, а леса Саффолка - его академией".

Рисунки с 1874 года хранились в большом голубом альбоме с кожаным переплетом в хранилище Виндзорского замка.

Их всегда приписывали другому английскому художнику, Ландсиру, который прославился своими скульптурами бронзовых львов на Трафальгарской площади.

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Сэр Эдвин Ландсир родился в 1802 году, через 14 лет после смерти Гейнсборо

Когда Стэйнтон приступила к изучению рисунков, она быстро убедилась в авторстве Гейнсборо.

Сравнив их с другими работами художника, она обнаружила удивительное сходство в манере письма.

"Мне не оставалось ничего другого, как сделать вывод, что это - Гейнсборо", - говорит историк.

Но окончательным подтверждением стал ранний эскиз известной картины "Корнардский лес", или "Лес Гейнсборо", как ее часто называют.

При наложении эскиза на законченный пейзаж, который висит в Национальной галерее, две работы "полностью сливаются".

Линдси Стэйнтон пришла к выводу, что рисунок как раз является подготовительным эскизом к этому пейзажу.

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust/National Gallery Image caption Эскиз Гейнсборо и его пейзаж "Корнардский лес"

"Мы практически убеждены в том, что это в самом деле коллекция ранних рисунков Томаса Гейнсборо, - соглашается куратор отдела гравюр и рисунков Королевской библиотеки Рози Раззол. - Это чрезвычайно важное открытие. И это значит, что мы может заново оценить ранние работы Гейнсборо".

Открытие сопровождалось дополнительным сюрпризом. На обратной стороне одного из рисунков был обнаружен небольшой портрет молодой женщины.

"Этот портрет - точно в стиле раннего Гейнсборо", - пояснят Раззол.

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Не исключено, что девушка на рисунке - будущая жена художника, Маргарет

А Джеймс Хэмилтон, написавший биографию художника "Гейнсборо: портрет" (эта книга выходит в печать в июле), даже предположил, что этот женский портрет вполне может свидетельствовать о том, что художник совершал свои лесные прогулки не один.

"Девушкой на портрете вполне может быть Маргарет Берр", - полагает Хэмилтон, имея в виду будущую жену художника.

"В чертах лица в самом деле имеется некоторое сходство", - добавляет писатель.

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption На рисунках Гейнсборо часто присутствуют животные

Портреты Гейнсборо, такие как "Мальчик в голубом" и "Супруги Эндрюс", стали знаковыми работами, однако, по словам Джеймса Хэмилтона, "портреты приносили ему деньги, а пейзажи - удовольствие".

Недавно открытые ранние рисунки Гейнсборо можно увидеть на вебсайте Королевской коллекции.

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