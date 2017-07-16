Как сказочные принцессы Диснея встретились в реальной жизни

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: Пейдж О'Хара (Бель в "Красавице и Чудовище"), Ирен Бедар (Покахонтас), Мэнди Мур ("Рапунцель: Запутанная история"), Аулии Кравальо (Моана), Сара Сильверман ( Ванилопа фон Кекс в "Ральфе-Разрушителе"), Кристен Белл (Анна в "Холодном сердце"), Келли Макдональд (принцесса Мерида в "Храброй сердцем"), Аника Нони Роуз (Тиана в "Принцессе и лягушке"), Линда Ларкин (принцесса Джасмин в "Аладдине") и Джоди Бенсон (Ариэль в "Русалочке")

Вы не верите, что маленькая принцесса может вырасти в большую? Вот вам доказательство: в США собрались сразу десять взрослых диснеевских принцесс. Точнее, женщин, которые озвучивали принцесс в мультфильмах, начиная с Русалочки 1989 года и заканчивая самой последней принцессой Моаной из одноименного мультфильма 2016 года.

Правда, на встрече не было таких знаменитостей как Белоснежка и Золушка. Но в кинокомпании Диснея объяснили, что это все равно была самая крупная встреча "королевских особ", собравшихся в одном месте.

Собрание было непростым - женщины приступили к разучиванию новых ролей для нового мультфильма, в котором, как обещает киностудия Disney, стереотип принцессы "будет разбит".

В новом фильме "Ральф-разрушитель-2", который запланирован к выпуску в будущем году, есть сцена, где присутствуют сразу все диснеевские принцессы, причем одетые не в гламурные наряды, а в обычные майки, и обсуждают они одну проблему: как трудно быть совершенством.

"Это очень сильные личности, - заявил на выставке Disney в Калифорнии аниматор и режиссёр студий Pixar и Walt Disney Animation Studios Джон Лассетер. - И мы любим представлять их далеко за рамками посвященных им мультфильмов".

Крылатые выражения принцесс

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На выставке в Калифорнии можно было встретить и таких принцесс...

"Я бы изменила себя, превратила море в песок, только чтобы встать рядом с тобой" - Ариэль из мультфильма "Русалочка"

"Больше всего в реках я люблю то, что ты не можешь войти в одну и ту же реку дважды. Вода все время меняется, все время течет" - Покахонтас

"Я хочу приключений где-то далеко отсюда. Хочу этого больше, чем могу сказать!" - Бель из "Красавицы и чудовища"

"Ну и пусть, ну и пусть, я больше не в силах это сдерживать!" - Эльза из мультфильма "Холодное сердце"

"Ну, во-первых, я не принцесса. Я дочь вождя" - Моана

Ирен Бедар, озвучившая Покахонтас в фильме 1995 года, считает, что принцессы должны двигаться в ногу со временем.

"Да, мы можем сказать, что эта история уже рассказана, но мы можем снова взять дело в свои руки и показать другую принцессу, - заявила Бедар в интервью журналу Variety. - Для меня быть принцессой означает прислушиваться к собственному сердцу, слышать его голос, и говорить, когда нам выпадает такой шанс".

Кинокомпанию Уолта Диснея часто спрашивают о влиянии образов принцесс на современных девочек, развитии в них стремления походить на своих совершенных кумиров, поэтому с недавних пор режиссеры предпринимают попытки переосмыслить своих экранных героинь.

Так, Моана стала принцессой с "обычной" фигурой, а Бель из нового мультфильма "Красавица и чудовище" предстает в образе изобретателя.