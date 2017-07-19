Летний хит Despacito побил рекорды стриминг-прослушиваний

Media playback is unsupported on your device Despacito: как стать музыкальной сенсацией

Всего через полгода после релиза латинский хит Despacito пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси при участии его земляка, рэпера-реггетониста Daddy Yankee стал самой популярной песней всех времен на музыкальных стриминг-сервисах.

На всех стриминг-сервисах - Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon Unlimited, Deezer - сингл суммарно проиграли 4,6 млрд раз, опередив песню Джастина Бибера Sorry.

Тройка самых скачиваемых песен на стриминг-сервисах на данный момент выглядит так: Despacito с её 4,6 млрд проигрываний, затем идёт Sorry - у неё 4,38 млрд прослушиваний, и третье место застолбил себе англичанин Эд Ширан с танцевальным блокбастером Shape of You - его на стриминговых сервисах воспроизвели 4,07 млрд раз.

Правообладатель иллюстрации Universal Music Image caption Daddy Yankee (слева) добавляет резко звучащей читки к романтичному вокалу Фонси

Фонси поет на испанском и признается, что пытался написать танцевальный хит, но не ожидал такого бешеного успеха.

"Какое-то безумие", - комментирует успех своего хита певец. - "Не хочу использовать слово "случайность", поскольку я сознательно пытался написать хит, но такого я не ожидал. Просто хотел, чтобы люди танцевали".

"Конечно, мелодия очень крепко врезается в память. И вам хочется пуститься в пляс, даже если вы не танцор", - добавил автор и исполнитель в беседе с Би-би-си.

Сингл возглавил музыкальные чарты более чем в 35 странах, в том числе в Британии, Испании и США.

В сводном американском чарте Billboard Hot 100 песни с испаноязычным припевом на первом месте не было с 1996 года - тогда вершину покорила породившая популярный танец Macarena испанского дуэта Los del Rio.

Despacito - это солнечный, чувственный реггетон. Название переводится как "Медленновато" и намекает на тягу лирического героя Фонси к неспешному флирту.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джастин Бибер - сам рекордсмен по стримингу - так впечатлился Despacito, что спел в её обновлённой версии

Песня стала хитом в Латинской Америке сразу после своего январского релиза, но получила дополнительную популярность в англоязычном мире после того, как канадский поп-идол Джастин Бибер исполнил ремикс на нее.

Занятно, что Бибер "допел" куплет на испанском, однако вживую оказался неспособен воспроизвести текст песни, импровизируя вместо этого с теми испанскими словами, которые он вообще помнил - например, "буррито".

В беседе с Би-би-си Фонси, впрочем, заметил, что не держит зла на юного канадца.

"Я сам только что записал песню на португальском. Хотя он очень похож на испанский, если б вы попросили меня её спеть с места в карьер, я бы запинался", - признался 39-летний пуэрториканец.

"Надежда на перемены"

Теперь въедливая песня заняла четвертую строчку в рейтинге видео, которое чаще всего смотрели на YouTube (2,6 млрд просмотров), и продвигается к третьей. Другие лидеры рейтинга - это хиты, которым уже несколько лет.

Как утверждает сам Фонси, глобальный успех хита даёт ему надежду и на политические перемены.

"Я из Пуэрто-Рико и живу в Майами. Мы живём в такое удивительное время, когда нас хотят разделить, построить стены. Но моя песня объединяет людей и культуры, что заставляет меня гордиться ею", - замечает певец.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Задолго до феноменального успеха Despacito Фонси стал популярным в Испании и Латинской Америке поп-певцом

Глава одного из гигантов музиндустрии - компании Universal - Лусиэн Грэйндж заявил, что успех Despacito указывает на демократизацию музыкального рынка.

"Стриминг позволил песне с другой ритмикой, на другом языке стать символом успеха и слушательского удовольствия", - сказал он Би-би-си.

При этом, по словам Грэйнджа, участие Бибера добавило песне популярности и подняло ее на "новый уровень" узнавемости.

Луис Фонси признаёт, что слышал своё творение отовсюду, не исключая ресторанов и машин, притормозивших на перекрёстках. Кроме того, его радует, что Despacito регулярно слушает канадский премьер-министр Джастин Трюдо - ещё один любимчик интернета.

"Только слышал Despacito на иврите, на днях она попалась друзьям в Хорватии. Какие только версии мне не шлют!" - радуется артист и тут же признаёт, что побить успех будет непросто.

"Невозможно ожидать двух выигрышей в лотерею подряд. Просто нужно быть благодарным судьбе и двигаться вперёд", - резюмирует жизнелюбивый пуэрториканец.