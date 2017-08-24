Грозит ли снежному барсу вымирание?
Эксперты и защитники окружающей среды спорят по вопросу дальнейшей судьбы снежного барса - одни считают его вымирающим видом, другие в этом сомневаются.
Вывести дискуссию на новый уровень призван стартующий в Бишкеке Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.
Уязвимые или вымирающие?
Конфликт между экспертами разгорелся после публикации книги, посвященной судьбе барса, в которой его численность оценивалась весьма оптимистично: от 7,4 до 8 тысяч особей.
Эта цифра автоматически переведет снежного барса из группы вымирающих особей в группу уязвимых согласно таксономии Красной книги Международного союза охраны природы.
Тем не менее, часть ученых подвергает сомнению эти цифры и саму методологию исследования, которое изучило лишь 2% общей территории обитания дикого животного и обобщило свои выводы на основе этих данных.
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По словам Гильома Шапрона, эколога из Шведского университета сельскохозяйственных наук, предполагалось, что именно эти 2% изученной территории представляли собой комфортную среду обитания для снежных барсов. Таким образом, возникает проблема искажения данных об их численности, говорит эколог.
Уязвимая перспектива?
С одной стороны, перевод снежных барсов в группу уязвимых видов может грозить сокращением расходов государств и природоохранных организаций на меры по защите животных от вымирания.
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Но этот шаг может расцениваться и с положительной стороны - как наглядный результат эффективности мер по охране окружающей среды, что не может не мотивировать заинтересованных лиц направлять больше усилий и средств на эту сферу деятельности.
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