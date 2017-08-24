Грозит ли снежному барсу вымирание?

Правообладатель иллюстрации ©NATUREPL.COM/ANDY ROUSE/WWF

Эксперты и защитники окружающей среды спорят по вопросу дальнейшей судьбы снежного барса - одни считают его вымирающим видом, другие в этом сомневаются.

Вывести дискуссию на новый уровень призван стартующий в Бишкеке Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.

Уязвимые или вымирающие?

Конфликт между экспертами разгорелся после публикации книги, посвященной судьбе барса, в которой его численность оценивалась весьма оптимистично: от 7,4 до 8 тысяч особей.

Эта цифра автоматически переведет снежного барса из группы вымирающих особей в группу уязвимых согласно таксономии Красной книги Международного союза охраны природы.

В 2008 году снежные барсы были классифицированы Красной книгой как вымирающий вид животных.

Тем не менее, часть ученых подвергает сомнению эти цифры и саму методологию исследования, которое изучило лишь 2% общей территории обитания дикого животного и обобщило свои выводы на основе этих данных.

По словам Гильома Шапрона, эколога из Шведского университета сельскохозяйственных наук, предполагалось, что именно эти 2% изученной территории представляли собой комфортную среду обитания для снежных барсов. Таким образом, возникает проблема искажения данных об их численности, говорит эколог.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Перспектива перевода снежного барса в группу уязвимых видов еще сильнее разожгла давний спор среди ученых по поводу численности этого животного

Уязвимая перспектива?

С одной стороны, перевод снежных барсов в группу уязвимых видов может грозить сокращением расходов государств и природоохранных организаций на меры по защите животных от вымирания.

Но этот шаг может расцениваться и с положительной стороны - как наглядный результат эффективности мер по охране окружающей среды, что не может не мотивировать заинтересованных лиц направлять больше усилий и средств на эту сферу деятельности.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Спорным также остается вопрос о том, как отразится этот шаг на финансировании мер по защите снежного барса

Правообладатель иллюстрации ©NATUREPL.COM/REINHARD/ARCO/ WWF Image caption Снежные барсы крайне чувствительны к изменениям условий среды обитания

.