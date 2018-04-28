Зарядка для ума: головоломки на одной странице

Повторяющиеся цифры на часах

  • 12 сентября 2017

Кто чей сын?

  • 14 сентября 2017

В какой коробке кольцо?

  • 13 сентября 2017

У кого короткий запал?

  • 8 сентября 2017

Как узнать точное время?

  • 7 сентября 2017

Сколько игр в Уимблдонском турнире?

  • 11 сентября 2017

Какого цвета шапка у заключенного?

  • 6 сентября 2017

Кто говорит на трех языках?

  • 5 сентября 2017

Куда едет автобус?

  • 1 сентября 2017

Как переправить семью через реку?

  • 21 августа 2017

Отмерьте литр молока

  • 22 августа 2017

Кто убийца?

  • 23 августа 2017

Угадайте недостающее число

  • 4 сентября 2017

Кто съел тарталетки у дамы червей?

  • 25 августа 2017

Все дело в шариках

  • 30 августа 2017