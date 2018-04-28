Зарядка для ума: головоломки на одной странице
Повторяющиеся цифры на часах
- 12 сентября 2017
Кто чей сын?
- 14 сентября 2017
В какой коробке кольцо?
- 13 сентября 2017
У кого короткий запал?
- 8 сентября 2017
Как узнать точное время?
- 7 сентября 2017
Сколько игр в Уимблдонском турнире?
- 11 сентября 2017
Какого цвета шапка у заключенного?
- 6 сентября 2017
Кто говорит на трех языках?
- 5 сентября 2017
Куда едет автобус?
- 1 сентября 2017
Как переправить семью через реку?
- 21 августа 2017
Отмерьте литр молока
- 22 августа 2017
Кто убийца?
- 23 августа 2017
Угадайте недостающее число
- 4 сентября 2017
Кто съел тарталетки у дамы червей?
- 25 августа 2017
Все дело в шариках
- 30 августа 2017