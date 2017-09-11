Зарядка для ума: сколько игр в Уимблдонском турнире?

Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку о старейшем теннисном турнире планеты. Удачи!

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Загадка 17

В основной сетке Уимблдонского турнира и среди мужчин и среди женщин - 128 участников.

Если увеличить их число в четыре раза до 512, то сколько матчей потребуется по нынешней схеме, когда вылетает проигравший, чтобы в итоге остался лишь один победитель?

Ответ

511

Это турнир на выбывание и, по логике, лишь один победитель останется непобежденным. Все другие участники проиграют один и только один матч.

Если бы было четыре участника, турнир бы ограничился тремя матчами, так как проигравших было бы трое. Если бы участников было восемь, состоялось бы семь матчей, и было бы семь проигравших.

Когда участников 128, должно быть 127 проигравших и соответственно 127 матчей.

Если участников 512, будут 511 проигравших и 511 матчей.

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Эта загадку придумали Бобби Сигалл и Эрик Монкмэн для University Challenge. Подробнее на сайте Today Programme.