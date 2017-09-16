В китайской деревне появился огромный QR-код из деревьев

Правообладатель иллюстрации Xinhua/REX/Shutterstock Image caption Это поле из постриженных деревьев - зашифрованное послание, которое можно прочесть только с помощью специальной программы

В китайской деревне Силиньшуй в провинции Хэбэй появился огромный QR-код из высаженных на поляне деревьев.

Электронное послание было сделано из 130 тысяч китайских можжевельников, выращенных на поляне длиной 227 метров с каждой стороны. Деревья на ней разной высоты - от 80 сантиметров до 2,5 метров, сообщает South China Morning Post.

На земле эта поляна выглядит как изысканный "живой" лабиринт, какие раньше делали в английских загородных поместьях. Однако с воздуха становится понятно, что это QR-код, использование которых очень популярно в Китае. Чаще всего такие коды используют для безналичных покупок на смартфоне.

Неизвестно, как высоко надо взлететь, чтобы суметь просканировать этот QR-код, и как добраться до этой высоты. Но туристы, которым удастся это сделать, будут подключены к туристическому аккаунту на WeChat - китайской социальной сети.

Деревня Силиньшуй была названа самой красивой деревней провинции в 2015 году и получила 1,1 миллиона юаней (168 тысяч долларов) на развитие региона.

Как работают QR-коды

QR-коды в Китае используют преимущественно для совершения быстрых покупок. QR-код - это небольшой рисунок состоящих из черных и белых квадратов. В нем могут быть зашифрованы, например, цена товара или инструкция к нему.

Правообладатель иллюстрации Xinhua/REX/Shutterstock Image caption Электронное послание было сделано из 130 тысяч китайских можжевельников, выращенных на поляне в 227 метров с каждой стороны

Официанты иногда носят футболки с QR-кодом на спине, чтобы посетители могли просканировать его и оставить таким образом чаевые.

Даже попрошайки иногда наносят QR-коды на свои таблички с просьбой о пожертвованиях.

Несколько лет назад QR-коды использовались для раскрутки бизнеса. В 2013 году китайская строительная компания Vanke создала QR-код площадью в 6,4 тысячи квадратных метров около своей строительной площадки. В коде были зашифрованы изображения и звуки, которые рекламировали будущий дом возможным покупателям.