"Америка, вставай": рэпер Эминем яростно обрушился на Трампа

Правообладатель иллюстрации Eminem / Twitter Image caption Эминем записал трейлер, в котором обращается к своим поклонникам с предложением настроиться на телеканал, где показывают церемонию награждения премиями BET

Рэпер Эминем обрушился на президента США Дональда Трампа на церемонии награждения премиями BET, где было показано видео с новой композицией в свободном стиле длительностью 4,5 минуты.

В пересыпанном нецензурной лексикой рэпе, записанном а капелла, звезда рэпа называет Трампа "дедушкой-расистом 94 лет" и обвиняет его в неуважении к вооруженным силам. На записи Эминем мечется по заброшенному автопаркингу в Детройте, как бы вступая в поединок с камерой.

Эта запись немедленно получила похвалу со стороны других видных рэперов. Снуп Дог опубликовал видеоблог, в котором хвалит Эминема за то, что тот занял политическую позицию, а Джей Коул называет Эминема "богом рэпа".

Эминем не впервые выступает против Трампа - в прошлом году в одной из песен он сравнивал кандидата-республиканца с ядром, вылетевшим из пушки.

Однако этот трек, получивший название "Буря" (The Storm), идет куда дальше не только по силе выражений, но и по детальности критики.

Название его продиктовано комментариями самого Трампа, который на прошлой неделе написал про свою встречу с руководством вооруженных сил, что это было затишье перед бурей.

Правообладатель иллюстрации BBC / AFP Image caption Странным образом Трамп в свое время в шутку называл Эминема кандидатом в президенты

Вот пять самых резких строк из рэп-композиции Эминема.

1) "Камикадзе, готовый вызвать ядерный холокост"

Здесь Эминем имеет в виду конфликт с Северной Кореей в связи с программой ядерного вооружения, которую проводит Пхеньян.

Президент не раз пренебрежительно называл лидера КНДР Ким Чон Ына "человеком-ракетой", а в последнее время, судя по его высказываниям, отказался от поисков дипломатического решения конфликта, написав в "Твиттере", что на Пхеньян "подействует только одно".

2) "Он кричит - осушите болото, ибо попал в зыбучий песок"

Похоже, что эта строчка критикует позицию Республиканской партии за то, что она выступает против Дональда Трампа, особенно, когда президент заявил, что в столкновениях в Шарлоттсвилле в августе этого года между левыми радикалами и сторонниками превосходства белой расы повинны обе стороны.

3) "Он нападает на НФЛ, и мы обсуждаем это, как будто так и надо - вместо того, чтоб говорить о Пуэрто-Рико или оружейной реформе в Неваде"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Члены команды Jacksonville Jaguars преклоняют колена в знак протеста во время исполнения американского гимна на стадионе Уэмбли в Лондоне

Эминем подвергает критике нападки президента на чернокожих американских футболистов, которые публично протестуют против расизма в Америке, отказываясь встать во время исполнения государственного гимна.

Эминем посвятил эти строки Колину Кэпернику, футболисту НФЛ, который первым стал протестовать таким образом. Позже Кэперник в своем "Твиттере" поблагодарил певца за поддержку.

4) "Ему не нравится, когда герои попадают в плен"

Здесь Эминем имеет в виду нападки Трампа на сенатора Джона Маккейна, который провел пять лет в плену в Северном Вьетнаме. В 2015 году Трамп усомнился в героизме Маккейна, написав в твите: "Мне нравятся люди, не бывшие в плену".

5) "Америка, вставай"

Песня завершается ультиматумом. Эминем проводит на песке черту, заявляя, что сторонники Трампа не могут быть больше его поклонниками, и требует от них сделать выбор - либо за Трампа, либо за Эминема. За этим следуют непечатные выражения по адресу действующего президента.

Трек завершается следующими словами: "Америка, вставай, мы любим свою армию и свою страну, но мы ненавидим Трампа".

Президент пока никак не отреагировал на этот демарш рэпера. Однако многие поклонники Эминема вспоминают теперь, как Трамп поддержал Эминема в качестве кандидата на пост президента страны в сатирической передаче на музыкальном телеканал MTV.