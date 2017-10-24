Зарядка для ума: сколько стульев в кафе?

Наша новая загадка - про столы и стулья в кафе. Проверьте свои математические способности.

Желаем удачи!

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Загадка 22

В городском кафе у каждого стола по три ножки, у каждого стула по четыре, а все посетители и трое служащих кафе имеют по две ноги.

За каждым столом - четыре стула. Когда три четверти всех стульев заняты посетителями, то всего в кафе 206 ног.

Сколько в кафе стульев?

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Ответ

В кафе 32 стула.

Правильный ответ может быть получен разными способами, ниже - один из них.

206 минус 6 ног, принадлежащих персоналу = 200 ног.

В среднем, у каждого стола: 3 ножки стола, 16 ножек стульев и 6 ног посетителей (ведь они, как мы знаем, занимают три четверти всех мест в кафе) - итого 25 ног.

Делим 200 на 25 и получаем общее число столов - 8.

Так как за каждым столом стоит 4 стула, можно узнать общее число стульев - 32.

Загадка взята из проекта NRICH университета Кембриджа. Подробнее на сайте Today Programme.