Зарядка для ума: сколько стульев в кафе?
Наша новая загадка - про столы и стулья в кафе. Проверьте свои математические способности.
Желаем удачи!
Загадка 22
В городском кафе у каждого стола по три ножки, у каждого стула по четыре, а все посетители и трое служащих кафе имеют по две ноги.
За каждым столом - четыре стула. Когда три четверти всех стульев заняты посетителями, то всего в кафе 206 ног.
Сколько в кафе стульев?
Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ
Ответ
В кафе 32 стула.
Правильный ответ может быть получен разными способами, ниже - один из них.
206 минус 6 ног, принадлежащих персоналу = 200 ног.
В среднем, у каждого стола: 3 ножки стола, 16 ножек стульев и 6 ног посетителей (ведь они, как мы знаем, занимают три четверти всех мест в кафе) - итого 25 ног.
Делим 200 на 25 и получаем общее число столов - 8.
Так как за каждым столом стоит 4 стула, можно узнать общее число стульев - 32.
Загадка взята из проекта NRICH университета Кембриджа. Подробнее на сайте Today Programme.