Компьютер написал странный рассказ о Гаррри Поттере

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Серия книг о Гарри Поттере неожиданно получила продолжение, но не от ее автора Дж. К. Роулинг, а из совершенно неожиданного источника.

Рассказ "Гарри Поттер и портрет чего-то похожего на большую кучу пепла" написан программой предиктивного ввода текста.

Смешное, странное и местами жутковатое повествование пестрит строчками, перед которыми человеческая фантазия бледнеет: "Рон увидел Гарри и тут же начал пожирать семью Гермионы".

Разработчики идеи компьютерного рассказа - творческая команда Botnik, загрузившая все семь книг о Гарри Поттере в разработанный ими компьютерный редактор.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Разработчики из Botnik Studios заложили все семь книг поттерианы в программу-редактор

Одна из глав начинается вполне традиционно и даже, можно сказать, предиктивно: "Замок зарычал в порыве волшебно усилившегося ветра".

Но уже следующее предложение намекает на мрачную нечеловеческую фантазию: "Небо снаружи было как огромный черный потолок, полный крови".

Вскоре сюжет становится довольно абсурдистским: "Теперь уже не такая симпатичная", - подумал Гарри, окунув Гермиону в горячий соус".

Рассказ тут же вызвал легкий ажиотаж в соцсетях среди поклонников Гарри Поттера, твит компании Botnik' быстро набрал более 90 тысяч лайков.

Фаны активно шерят зацепившие их за живое строки:

"Гарри вырвал себе глаза и швырнул их в лес".

"Рон был для Гарри шумной, мягкой и медленной птицей. Гарри не любил думать о птицах".

"Если вы двое не можете с радостью ужаться, я стану агрессивной", - призналась разумная Гермиона".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дж.К. Роулинг награждена Орденом Кавалеров Почета

Создатель Гарри Поттера писательница Дж.К.Роулинг, которая 12 декабря была награждена британским Орденом Кавалеров Почета, пока никак не отреагировала на эту литературно-компьютерную новинку.

На сайте группы Botnik написано, что она состоит из сообщества писателей, художников и разработчиков, создающих системы программного обеспечения для смешения языковых элементов и трансформации языка.

Система предиктивного текста на их сайте позволяет создавать тексты в стиле различных знаменитостей, таких как Джастин Бибер, Адель или Дрейк.