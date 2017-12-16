Компьютер написал странный рассказ о Гаррри Поттере
Серия книг о Гарри Поттере неожиданно получила продолжение, но не от ее автора Дж. К. Роулинг, а из совершенно неожиданного источника.
Рассказ "Гарри Поттер и портрет чего-то похожего на большую кучу пепла" написан программой предиктивного ввода текста.
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Смешное, странное и местами жутковатое повествование пестрит строчками, перед которыми человеческая фантазия бледнеет: "Рон увидел Гарри и тут же начал пожирать семью Гермионы".
Разработчики идеи компьютерного рассказа - творческая команда Botnik, загрузившая все семь книг о Гарри Поттере в разработанный ими компьютерный редактор.
Одна из глав начинается вполне традиционно и даже, можно сказать, предиктивно: "Замок зарычал в порыве волшебно усилившегося ветра".
Но уже следующее предложение намекает на мрачную нечеловеческую фантазию: "Небо снаружи было как огромный черный потолок, полный крови".
Вскоре сюжет становится довольно абсурдистским: "Теперь уже не такая симпатичная", - подумал Гарри, окунув Гермиону в горячий соус".
Рассказ тут же вызвал легкий ажиотаж в соцсетях среди поклонников Гарри Поттера, твит компании Botnik' быстро набрал более 90 тысяч лайков.
Фаны активно шерят зацепившие их за живое строки:
"Гарри вырвал себе глаза и швырнул их в лес".
"Рон был для Гарри шумной, мягкой и медленной птицей. Гарри не любил думать о птицах".
"Если вы двое не можете с радостью ужаться, я стану агрессивной", - призналась разумная Гермиона".
Создатель Гарри Поттера писательница Дж.К.Роулинг, которая 12 декабря была награждена британским Орденом Кавалеров Почета, пока никак не отреагировала на эту литературно-компьютерную новинку.
На сайте группы Botnik написано, что она состоит из сообщества писателей, художников и разработчиков, создающих системы программного обеспечения для смешения языковых элементов и трансформации языка.
Система предиктивного текста на их сайте позволяет создавать тексты в стиле различных знаменитостей, таких как Джастин Бибер, Адель или Дрейк.