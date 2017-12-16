Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Морские львы являются чем-то вроде туристической достопримечательности в Сан-Франциско

Часть залива Сан-Франциско, где расположен аквапарк, была закрыта для купающихся, после того как за последние дни обитающие там морские львы дважды нападали на людей.

В минувшую пятницу мужчина был укушен агрессивным животным в область паха, а за день до этого другой мужчина получил серьезную травму руки.

Не исключено, что оба эти нападения совершил один и тот же морской лев.

В "Твиттере" аквапарка появилось официальное сообщение, что аттракцион будет закрыт до понедельника.

Специалисты из местного Центра морских млекопитающих говорят, что такие нападения на людей со стороны животных редки, тем не менее, за последние три года было зарегистрировано 10 подобных случаев.

Последний раз нападение морского льва на купальщика в заливе Сан-Франциско было отмечено рано утром в минувшую пятницу.

"Животное укусило его в область гениталий", - сказал в интервью газете San Francisco Chronicle 79-летний Боб Ропер, который состоит в том же клубе пловцов, что и пострадавший.

Причина нападений неясна

Другой мужчина, 56-летний Кристиан Айнфельд, был укушен за руку во время купания днем в минувший четверг.

Как рассказал Айнфельд каналу KTVU, увидев приближающегося морского льва, он крикнул ему "нет!", однако животное никак не отреагировало на крик.

"Его морда скользнула по моей руке. К счастью, он прихватил меня за руку лишь одним зубом", - добавил пострадавший.

Image caption В мае этого года в Канаде морской лев утянул в воду сидевшую на причале девочку

Зоологи говорят, что поведение морских львов может быть труднопредсказуемым и переменчивым. Причина недавних нападений морских львов на людей в заливе Сан-Франциско экспертам пока не ясна.

"Может быть, морские львы таким образом просто защищают свою территорию, или же речь идет о раненом или больном животном", - высказала предположение представитель аквапарка Линн Калливан в интервью CBS News.

В мае этого года в Ричмонде на западе Канады морской лев утянул в воду сидевшую на причале девочку, схватив ее за платье. Ребенок не пострадал.