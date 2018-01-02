Ученые прочли скрытые письмена на древних мумиях

Правообладатель иллюстрации BBC News Image caption Особое световое воздействие позволяет прочитать текст, скрытый под слоем материалов

Британские исследователи разработали технику сканирования, позволяющую прочитать записи, сделанные на обрывках папируса, которые использовались при захоронении мумий.

В Дневнем Египте спеленутая мумия помещалась сначала в своеобразную коробочку, сделанную из листов папируса и кусков ткани, а затем помещалась в саркофаг и далее - в гробницу.

Усопших из числа знати и богачей часто заворачивали в написанные ими самими исповеди, завещания и прочие важные документы.

В саркофаги бедняков чаще всего попадали обрывки папирусов, составлявших часть повседневной жизни, таких как списки покупок или уведовления об уплате налогов.

По словам ученых из Университетского колледжа Лондона, разработанные ими вместе с коллегами из Манчестера новые технологии позволят заглянуть в повседневную жизнь Древнего Египта.

Обнаруженные до сих пор в изобилии письмена на саркофагах и стенах гробниц фараонов дают представление о жизни высших сословий древних египтян. По мнению ученых, эти записи были своеобразной пропагандой того времени, поэтому о власть имущих мы знаем в основном то, что они хотели донести до потомков.

Теперь, благодаря новой системе сканирования, историки смогут прочитать весьма любопытные документы и заглянуть таким образом в будни обычных людей. Технология заключается в том, что с помощью различной частоты и силы светового воздействия чернила, которым написаны документы, начинают светиться.

Правообладатель иллюстрации BBC News Image caption О жизни древнеегипетской знати известно многое, теперь узнаем больше о жизни простых людей

В частности, вторую жизнь обрела мумия мужчины, хранящаяся в замке Чиддингстоун в графстве Кент. Обрывки папируса, использованные при изготовлении его погребального кокона, позволили ученым узнать его настоящее имя и установить, что останки были мумифицированы в период с 664 года до н.э. до 30 года н.э.

На куске папируса, расположенного в нижней части мумии, читается имя усопшего - Irethorru, что означает "глаз Хоруса обращен на моих врагов".

"Поскольку отходы папируса использовались при изготовлении таких престижных предметов [как маски и саркофаги], их длительной сохранности уделялось большое внимание", - говорит научный руководитель проекта профессор Адам Гибсон.

"Эти маски - одно из лучших хранилищ второстепенных папирусных документов, которые, если бы не такое применение, просто выбросили бы, а в них так много информации об этих людях, об их жизни", - продолжает ученый.

Чаще всего записи скрыты под слоем специальной пасты и прочих материалов, использовавшихся в изготовлении саркофагов. Единственным способом прочитать написанное до сих пор было уничтожение слоев, закрывающих папирусы.

Перед историками стояла дилемма: добраться до записей и узнать больше о жизни древних египтян или же сохранить работу мастеров, участвовавших в мумификации и погребении тела.

"Меня приводит в ужас, когда я вижу, как ради доступа к тексту уничтожаются бесценные артефакты. Это преступление. Количество таких предметов ограниченно, и теперь у нас есть технология, позволяющая и сохранить эту красоту, и прочитать документальные записи, сделанные самими древними египтянами об их жизни, о том, что для них было важно", - говорит египтолог из Университетского колледжа Лондона Катрин Пике.

Правообладатель иллюстрации BBC News Image caption О мумии, хранящейся в музее Чиддингстоунского замка, было известно очень мало. Теперь удалось прочитать имя усопшего