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Заключенный в испанской тюрьме очнулся в больничном морге, где он оказался после того, как три медика констатировали его смерть, сообщают испанские СМИ.

Гонсало Монтойя Хименес отбывал срок в тюрьме в провинции Астурия на севере Испании.

Он пришел в себя за несколько часов до того, как судмедэксперты должны были приступить к вскрытию тела.

По словам членов его семьи, на теле Хименеса уже были метки, которые наносятся перед аутопсией. "Его подготовили к вскрытию", - рассказали они в интервью местной газете La Voz de Asturias.

Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии в городе Овьедо.

Предположительно, у Хименеса случился приступ каталепсии, сообщили в больнице испанскому телеканалу Telecinco.

При каталепсии у человека замедляются жизненно важные функции до такой степени, что иногда может показаться, что он мертв.

Но официального подтверждения диагноза пока не прозвучало.

Несостоявшуюся смерть сертифицировали три медика, работающие в тюрьме. Они распорядились, чтобы тело заключенного было доставлено в морг института судебной медицины в Овьедо для дальнейшего осмотра и установления причин смерти.