Маленькая панда Юань Мэн стала любимицей французов

Media playback is unsupported on your device Юань Мэн привыкает к новому вольеру

Детеныш панды, впервые родившийся во Франции, был представлен публике спустя пять месяцев после появления на свет.

Маленькая панда Юань Мэн, имя которой с китайского переводится как "осуществление мечты", стала главной достопримечательностью зоопарка Боваль в центральной Франции.

Посмотреть на этого малыша в зоопарк приехали люди со всей страны.

Имя панде в декабре придумала супруга президента Франции Брижит Макрон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Юань Мэн играет со своей мамой Хуан Хуан

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Ветеринары зоопарка рассказали, что детеныша панды в течение 10 дней приводили в новый вольер, чтобы он привык к месту, в котором будет жить, но публике его продемонстрировали впервые.

Один из посетителей, приехавший из Парижа, сообщил в интервью агентству Франс-пресс: "Нам показалось, что мы стали свидетелями исторического момента. Мы проснулись в 3 часа утра. Мой сын просто мечтал увидеть детеныша".

Несмотря на все усилия ученых и экологов, которые уже много лет пытаются разводить панд в неволе, повышение их численности - задача не из простых. Самки панд способны к зачатию лишь два раза в году.

Около 12 стран получили от Китая этих в качестве свидетельства хороших дипломатических отношений.

"Крестная мать" панды Брижит Макрон сказала на церемонии именин, что этот детеныш панды стал символом исторических связей между Францией и Китаем.