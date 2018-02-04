Взрыв кокоса в крематории: родных просят не класть в гроб лишнего
Взрыв кокоса в гробу вызвал переполох среди работников английского крематория. Как выяснилось, экзотический плод в гроб поместили родственники усопшего.
Власти города Болтона в окрестностях Манчестера, где произошел инцидент, призвали тех, кто приходит отправить умершего в последний путь, выполнять правила крематория и не класть в гробы никаких посторонних предметов.
Представитель муниципалитета Донна Болл рассказала, что иногда в процессе кремации происходят пугающие взрывы.
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Среди опасных предметов попадаются мобильные телефоны, пульты дистанционного управления для телевизора, электронные сигареты и бутылки с алкоголем.
"Мы призываем людей ответственно подходить к тому, что они помещают в гроб перед процессом кремации, - рассказала Болл Би-би-си. - Все чаще там оказываются электронные сигареты, бутылки с виски и водкой, мячи для гольфа, иногда клюшки для гольфа и мобильные телефоны. Особенно беспокоят мобильные телефоны".
"Нередко эти предметы находят организаторы похорон, но иногда близкие прячут вещи в карманах усопших, и их не всегда удается найти. И когда начинается кремация, случаются сильные взрывы", - добавила она.
Болл отметила, что из-за электронной техники, в которой используются батареи, существенно вырастают вредные выбросы в атмосферу.
Представитель похоронной компании Fred Hamer Funeral Services Луис Уолч-Гронет рассказала, что каждый гроб с усопшим тщательно проверяется для выявления запрещенных предметов.
"Нас спрашивают, можно ли положить к умершему любовные письма, сигареты, прах домашних любимцев. Однажды ко мне обратилась семья байкера с просьбой отправить его в последний путь в кожаной куртке и кожаных штанах. Конечно, нам пришлось отказать", - отметила она.
Уолч-Гронет вспомнила случай, когда родственники спросили, можно ли поместить в гроб усопшего дополнительный комплект нижнего белья.
По словам сотрудницы похоронного агентства, она всякий раз проверяет подкладку в гробу после церемонии прощания на случай, если родственники попытались отправить умершего в последний путь с какими-то вещами.