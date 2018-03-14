Бульдог не перенес полет на багажной полке самолета в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На борту самолета летел черный 10-месячный бульдог (на фотографии изображен другой бульдог)

На борту американской авиакомпании United Airlines умерла собака, которую стюардесса закрыла на полке с чемоданами. Авиакомпания взяла на себя ответственность за произошедшее: "это трагическая случайность, которая не должна была произойти".

10-месячный французский бульдог умер в понедельник во время перелета из Хьюстона в Нью-Йорк, который длится больше трех часов.

"Мы хотели положить сумку с Кокито вниз под сидение, потому что она туда прекрасно помещалась, но тут вдруг подошла стюардесса и говорит: "Вы не можете положить сумку под сидение, она будет мешать проходу. Положите ее наверх, давайте я вам помогу", - рассказывает пострадавшая хозяйка.

Как рассказывают очевидцы, стюардесса попросила одну из пассажирок поставить переноску для питомцев, одобренную авиакомпанией, на верхнюю полку для багажа. Бульдог умер от недостатка воздуха.

Стюардесса утверждает, что не знала, что в сумке была собака.

"Мы осознаем всю ответственность за эту трагедию, выражаем глубочайшие соболезнования семье и обязуемся оказать им поддержку", - говорится в сообщении американской авиакомпании. Пресс-секретарь United сообщила, что семье вернули деньги за билет, включая 125 долларов за перевозку собаки на борту.

"Мы тщательно расследуем этот инцидент, чтобы не допустить подобного в будущем. Домашних питомцев нельзя помещать на верхнюю полку для багажа", - уточняется в заявлении.

Другие пассажиры утверждают, что хозяйка бульдога довольно ясно давала понять стюардессе, что в сумке была именно собака.

"Я стала свидетельницей того, как стюардесса напутствовала женщину поставить сумку с живой собакой на полку для багажа, и это несмотря на сопротивление хозяйки", - рассказала одна из пассажирок Мэгги Грэмминджер онлайн-изданию One Mile at a Time.

Хозяйке собаки пришлось в итоге подчиниться требованию.

"К концу полета собака умерла. Женщина плакала на полу в проходе между рядами", - говорит пассажирка.

"Я хочу помочь этой женщине и ее дочке. Из-за стюардессы United они потеряли собаку. Мое сердце разбито", - написала Мэгги Грэмминджер в "Твиттере".

В правилах перевозки пассажиров на борту United Airlines говорится, что животное нужно перевозить в специально одобренной переноске с жесткими или мягкими стенками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В инструкциях авиакомпании сказано, что животных нельзя перевозить в полке для багажа

"Переноска должна полностью помещаться под сидение, находящееся перед пассажиром", - говорится в инструкции, и уточняется, что сумка с животным должна оставаться под сидением на протяжении всего полета.

Не первый скандал с United

Весной прошлого года американская авиакомпания оказаласьв центре скандала, после того как одного из пассажиров силой ссадили с рейса.

Когда выяснилось, что на рейс продано слишком много билетов (так называемый "овербукинг"), авиакомпания попросила четверых добровольцев выйти их самолета и полететь другим рейсом.

Добровольцев не нашлось, и менеджер компании сам выбрал четырех человек, которым надо было выйти из самолета.

Один из них отказался, и сотрудники безопасности выволокли его силой.