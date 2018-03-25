WWF: суп из баранины - самое неэкологичное британское блюдо

Правообладатель иллюстрации Sian Edmunds Image caption Флатуленция, или метеоризм - естественный процесс, но он может повлиять на климат

Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал традиционный валлийский суп-гуляш "наиболее загрязняющим окружающую среду" среди всех британских традиционных блюд, что вызвало резкое несогласие со стороны профсоюза фермеров Уэльса.

Как говорится в отчете фонда, миска этой бараньей похлебки, каул, загрязняет атмосферу так же, как и кипячение чайника 258 раз, из-за метана, выделяемого овцами в процессе флатуленции (выделения газов). Отчет предупреждает, что из-за климатических изменений, возможно, в дальнейшем британцам придется отказаться от этого блюда.

Однако Национальный профсоюз валлийских фермеров заявил, что в отчете не учитывается польза, которую приносит "биоразнообразие, получаемое от свободного пастбищного выпаса скота".

Каул - эта густая похлебка из баранины, лука-порея, репчатого лука, моркови, брюквы, пастернака и картофеля.

Как сказал Хедд Пью из валлийского профсоюза: "Мы поражены содержанием этого отчета, который проводит сравнение между производством баранины и кипячением электрочайника. Валлийские фермеры исключительно серьезно подходят к своим обязанностям в том, что касается окружающей среды, и наше сельское хозяйство постоянно работает над тем, чтобы стать более эффективным и продуктивным в соответствии с поставленными задачами по предотвращению климатических изменений".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каул - эта густая похлебка из баранины, лука-порея, репчатого лука, моркови, брюквы, пастернака и картофеля

Тикка масала и фиш-энд-чипс тоже под угрозой?

Всемирный фонд дикой природы изучил воздействие на окружающую среду четырех классических блюд Британии: валлийской похлебки каул, индийского рагу из курицы тикка масала, английского пирога со свининой и жареной в кляре рыбы с картофелем фри.

Все эти блюда могут вскоре исчезнуть или видоизмениться из-за климатических изменений.

Потепление моря может привести к тому, что сократится популяция трески, или же эта рыба будет заменена на более дешевую.

В отчете говорится, что куроводство тоже может пострадать, так как производство сои, используемой в качестве корма, может существенно сократиться из-за повышения атмосферной температуры и увеличения объема выпадаемых осадков.

"Угроза исчезновения этих традиционных блюд показывает, что климатические изменения в будущем могут повлиять на каждый аспект нашей жизни, если мы уже сейчас не начнем действовать, - заявил Гарет Редмонд-Кинг, глава отдела энергии и климата в WWF. - Если каждый из нас предпримет хотя бы небольшой шаг, то вместе мы сможем справиться с глобальным потеплением и застраховать на будущее наши любимые блюда".