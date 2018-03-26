Правообладатель иллюстрации Margarita Alshina Image caption По данным метеорологов, подобное явление происходит раз в пять лет и вызвано песком, принесенным ветром из Сахары

Жителей и туристов многих регионов Восточной Европы привел в замешательство снег с необычным рыжеватым цветом.

Фотографии с изображением снега странного желто-коричневого оттенка были опубликованы в социальных сетях пользователями из России, Болгарии, Украины, Румынии и Молдовы.

Метеорологи считают, что необычный снежный окрас вызван песком, принесенным ветром из Сахары, который затем смешался со снегом и дождем.

Подобное явление происходит раз в пять лет, однако, в этом году концентрация песка превысила средние показатели. Некоторые местные жители и туристы жаловались на ощущение привкуса песка во рту.

Отдыхающие горнолыжных курортов вблизи Сочи поделились фотографиями необычного явления.

Правообладатель иллюстрации Katrin JD Image caption Необычное явление в том числе наблюдали на склонах горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи

Правообладатель иллюстрации Margarita Alshina