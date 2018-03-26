"Рыжий снег" озадачил местных жителей и туристов в Восточной Европе. Подобное явление происходит раз в пять лет
Жителей и туристов многих регионов Восточной Европы привел в замешательство снег с необычным рыжеватым цветом.
Фотографии с изображением снега странного желто-коричневого оттенка были опубликованы в социальных сетях пользователями из России, Болгарии, Украины, Румынии и Молдовы.
Метеорологи считают, что необычный снежный окрас вызван песком, принесенным ветром из Сахары, который затем смешался со снегом и дождем.
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Подобное явление происходит раз в пять лет, однако, в этом году концентрация песка превысила средние показатели. Некоторые местные жители и туристы жаловались на ощущение привкуса песка во рту.
Отдыхающие горнолыжных курортов вблизи Сочи поделились фотографиями необычного явления.