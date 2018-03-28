Без Playboy и Маска: кто отвернулся от Facebook после скандала

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Playboy решил повернуться спиной к Facebook на этой неделе

Попадание данных пользователей Facebook в руки компании Cambridge Analytica заставило ряд крупных игроков рынка отказаться от сотрудничества с крупнейшей соцсетью. Среди тех, кто решил распрощаться с детищем Марка Цукерберга - эротический журнал Playboy, мессенджер WhatsApp и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Как отметил в "Твиттере" креативный директор журнала и сын его основателя Купер Хефнер, "по нашему мнению, Facebook продолжает подавлять сексуальность".

"Сообщения о вмешательстве в свободные выборы в США ещё сильнее заставляют озаботиться тем, как они используют информацию пользователей, из которых 25 миллионов - поклонники Playboy, и нам стало ясно, что мы должны покинуть эту медиаплатформу", - уверяет Хефнер-младший.

Главная страница Playboy в "Фейсбуке" и правда стала недоступна в среду, однако локальные версии журнала - например, филиппинская, румынская, словацкая или российская - продолжают работать в штатном режиме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сын основателя журнала Хью Хефнера Купер унаследовал компанию после смерти отца

В этих случаях речь может идти о франшизах журнала, которые не принадлежат американскому издательскому дому.

Одним из первых, кто решил принять участие в акции #deletefacebook ("удали Facebook") сразу после её появления стал сооснователь WhatsApp Брайан Эктон, лаконично написавший в "Твиттере": "Время пришло".

При этом сама его компания ещё в 2014 году была приобретена Facebook за 19 млрд долларов.

Интересно, что ровно две недели назад в Британии WhatsApp дал публичное согласие о непередаче своих данных в купившую его соцсеть из соображений защиты информации.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption WhatsApp также отказался от сотрудничества с Facebook

Миллиардер Илон Маск пообещал удалил аккаунты своих детищ SpaceX и Tesla на прошлой неделе, после того как к нему обратился подписчик в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Что такое Facebook?" - не без издёвки поинтересовался Илон Маск

Отвечая на призыв Эктона, Маск ёрнически бросил: "Что такое Facebook?" - но затем, когда ему указали, что у его компаний есть аккаунты в соцсети, он пообещал удалить и их тоже.

И даже американский производитель аудиоколонок и гарнитур Sonos решил отказаться от размещения рекламы в Facebook - пускай всего на неделю.

Что до австралийского обозревателя Guardian Пола Дейли, то он описал удаление своего аккаунта в соцсети неделю назад как "освобождение" и добавил, что не намерен восстанавливать свою учётную запись.

Как развивался скандал

Компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные миллионов пользователей Facebook при помощи викторины "Это ваша цифровая жизнь", поскольку тесты могут собирать информацию о профиле пользователя в силу лакун в системе безопасности соцсети.

Это и позволило "аналитикам" манипулировать данными в свою пользу, причём масштабы этой манипуляции ещё предстоит установить международному расследованию.

В Facebook заявили, что наняли свою собственную команду для расследования инцидентов нарушения безопасности для аудита Cambridge Analytica, чтобы выяснить, хранит ли эта компания утёкшую информацию.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption После скандала с Cambridge Analytica многие стали осмотрительнее в своих постах

"Если эта информация все еще существует, это будет серьезным нарушением правил Facebook и неприемлемым нарушением доверия", - говорится в заявлении компании.

"Cambridge Analytica не занимается заманиванием, взяточничеством и не прибегает к так называемым "медовым ловушкам", - парировала СА.

Цукерберг извинился перед пользователями за утечку данных. Во вторник он согласился свидетельствовать о произошедшем перед конгрессом США в ближайшие недели.