"Загадка, покрытая маразмом": критики о новой книге Шона Пенна

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шон Пенн давно и хорошо известен как актер и режиссер, а теперь он стал еще и писателем

Звезда Голливуда Шон Пенн опубликовал свой первый роман, который, по мнению критиков, не войдет в сокровищницу мировой литературы.

Многие полагают, что и удачным его назвать никак нельзя, несмотря на интригующий анонс: "Bob Honey Who Just Do Stuff" ("Боб Хани, который просто делает всякое") - это книга о наемном убийце, работающем на американские разведслужбы.

Роман завершает эпилог, в котором движение, осуждающее сексуальное насилие и домогательства, названо "подростковым крестовым походом".

"Покрыто маразмом"

В рекламном анонсе книги 57-летнего Пенна главный герой Боб Хани описывается как "наемный убийца, который задействован в тайной программе спецотдела разведки США, нацеленной на престарелых, слабых и всех прочих, кто высасывает ресурсы из нашего общества потребления".

Как отмечает New York Times, сюжета как такового у книги нет: "Наш антигерой сидит на диване, вспоминая свои - вполне возможно, выдуманные - похождения и сокрушаясь по поводу состояния нации, которую он называет "торговым центром с поднятым [национальным] флагом".

По мнению New York Times, новая книжка - это "загадка, обернутая в головоломку и покрытая маразмом".

Газета сообщает также, что Пенн изначально создал своего героя, Боба Хани, для короткой аудиокнижки, выпущенной в 2016 году, которую он сам и начитал. Однако тогда он шутливо отговорился от собственного авторства, приписав его некоему Пэппи Парайе - человеку, с которым он якобы познакомился во Флориде.

В своей рецензии критик газеты Джефф Джайлс признается, что с трудом дочитал книгу до конца.

С ним согласна автор рецензии в The Huffington Post Клэр Фаллон, написавшая: "Просто физически невозможно разнести роман, который сам себя разнес с такой силой".

Критики не преминули поглумиться над персонажем книги мистером Лэндлордом, который являет собой слабо замаскированный выпад в адрес Дональда Трампа.

Он описывается в романе как "исключительно незрелый 70-летний состарившийся мальчишка с деньгами и копной волос, похожих на сладкую вату цвета заварного крема".

Зачем, Шон?

Критик Дэвид Кэнфилд из Entertainment Weekly попытался понять причины, побудившие Пенна написать этот роман.

"Пенн, как и Боб [главный герой книги], принадлежит к поколению бэби-бумеров, поэтому трудно не прочесть эту книгу как громкий, яростный, абсурдистский ответ на состояние дел в мире", - полагает критик.

В книге проза перемежается поэтическими кусками, тогда как эпилог состоит из целой поэмы.

Пенн называет движение #MeToo "модным ребячеством" и вопрошает, куда подевалось чувство юмора?

Надо отметить, что не всех эта книга разочаровала. Как высказался британский новеллист сэр Салман Рушди, "ее очень интересно читать".

Шонн Пенн является обладателем двух "Оскаров" - за роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк", а также многих других кинопризов и наград.