Древний шедевр Ниневии воссоздали на Трафальгарской площади
Копия уничтоженного исламистами в Ираке древнего шедевра установлена на четвертом пьедестале Трафальгарской площади.
Она изображает крылатую богиню-покровительницу ассирийцев с телом льва - ламассу. Ее оригинал, стоявший с 700 года до н.э у ворот Нергал при въезде в древнюю Ниневию, в 2015 году уничтожили в Ираке боевики "Исламского государства", запрещенной в России и ряде других стран организации.
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Автор новой работы - художник из Нью-Йорка иракского происхождения Майкл Раковиц. Скульптура носит название "Невидимый враг не должен существовать" и сложена она из 10 500 жестяных банок из-под иракского финикового сиропа.
Она стала 12-й по счету сменной скульптурой на четвертом постаменте Трафальгарской площади. На ее открытии присутствовал мэр Лондона Садик Хан.
В планах Майкла Раковица воссоздать более 7 тысяч древностей, разграбленных в Ираке или вывезенных из страны, а свою новую работу он называет "призраком оригинала".
"Эта работа помещена на Трафальгарской площади в момент, когда мы стали свидетелями колоссальной миграции людей, бегущих из Ирака и Сирии, - говорит художник. - Я вижу эту работу как призрак оригинала и как памятник всем тем человеческим жизням, которые уже нельзя воссоздать и которые по-прежнему ищут себе прибежища".
"Я очень рад возможности открыть эту новую работу Майкла Раковица, нашу следующую скульптуру на четвертом постаменте. Работа Майкла показывает ту силу, которой обладает искусство, способное оживить политические, культурные и личные истории со всего мира и принадлежащие разным поколениям", - сказал лондонский мэр Садик Хан.
"Майкл Раковиц создал мощное и очень нужное сейчас произведение, которое имеет исторический контекст и вместе с тем предоставляет актуальный комментарий о том, в каком мире мы живем сегодня", - так прокомментировал новую работу председатель отборочной комиссии четвертого постамента Экоу Эшун.
Ламассу Майкла Раковица простоит на четвертом постаменте до 2020 года, когда ее сменит скульптурная работа британской художницы Хезер Филлипсон, представляющая собой рожок сливочного мороженого с вишенкой наверху, на который слетелись мухи.
История четвертого пьедестала
Трафальгарскую площадь обрамляют четыре пьедестала с традиционными бронзовыми памятниками. На одном из них - король Георг IV, еще на двух - фигуры теперь уже неизвестных британских генералов.
В 2000 году тогдашний мэр Лондона Кен Ливингстон предложил заменить их скульптурами людей, "известных обычным лондонцам".
А вот четвертый пьедестал, предназначавшийся для памятника королю Вильгельму IV, так и остался пуст - денег на его постройку в своей время не хватило.
Предлагались разные кандидатуры - от Нельсона Манделы до Маргарет Тэтчер.
В 1998 году Королевское общество искусств предложило сделать пустующий пьедестал местом для меняющихся скульптур. С тех пор на постаменте побывала и скульптура обнаженной беременной женщины с атрофированными ногами и без рук, и выкрашенный яркой синей краской петух, и абстрактные разноцветные листы пластика.
Самый оригинальный проект придумал британский скульптор Энтони Гормли. Он распределил предоставленное ему время между тысячами желающих получить свой "час славы" на пьедестале.
Каждый из них волен был использовать этот час для неограниченного самовыражения.