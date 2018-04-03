Полиция в Индии разыскивает похитившую младенца обезьяну

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам полицейских, обезьяны крайне редко похищают детей. Обычно эти животные не уносят детей, но портят мебель и пытаются унести из дома какие-либо вещи.

Индийская полиция в штате Орисса разыскивает обезьяну, похитившую из дома младенца. Тело мальчика было позже найдено в колодце рядом с домом его родственников.

Мать ребенка видела, как обезьяна схватила ребенка и унесла его, однако она ничего не могла сделать, чтобы спасти сына.

Тело мальчика нашли родственники: его обнаружили в колодце день спустя после похищения младенца.

По словам полицейских, обезьяны крайне редко похищают детей. Обычно эти животные не уносят детей, но портят мебель и пытаются унести из дома какие-либо вещи.

"Мы рассчитываем поймать обезьяну в течение недели", - сказал Би-би-си представитель местной полиции.

"Случаи, когда обезьяны нападают на людей или проникают в их дома в поисках еды, довольно частое явление, но похищение ребенка - первый случай в нашей практике", - добавил он.

Полиция обратилась за помощью к местному племени, которое специализируется на вылове обезьян.

По данным полицейских, обезьяна забралась в дом рано утром в субботу. Тело ребенка было найдено в воскресенье.

По данным врачей, никаких серьезных травм на теле младенца не было обнаружено. Вероятнее всего, ребенок задохнулся, когда оказался в воде.

Местные жители полагают, что, скорее всего, обезьяна нечаянно выронила младенца.