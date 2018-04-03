Недолёт: чей опыт с дронами пригодился бы "Почте России"

Media playback is unsupported on your device Беспилотник комом: как почта переходит на доставку дронами

Первому российскому почтовому дрону недолго удалось продержаться в воздухе: беспилотник с грузом "Почты России" врезался в жилой дом в Улан-Удэ сразу после взлета.

Как сообщила бурятская телерадиокомпания "Аригус", беспилотник, стоивший 1,2 млн рублей (21 тыс. долларов), восстановлению, увы, не подлежит.

В связи с неудачей испытание второго беспилотника пока отложили.

Предварительная проверка "Почты России" показала, что причиной падения дрона могли стать перебои с сетью wi-fi.

Учитывая неоднозначную репутацию организации, пользователи Рунета отшутились вдосталь.

Дрон для спасения жизни и пиццы

Между тем почтовые службы мира серьёзно настроены по отношению к использованию беспилотных летательных аппаратов.

В Австралии доставка почтовых посылок дроном была запущена ещё в 2016 году.

А в Швейцарии успешно протестировано троякое применение беспилотников: для доставки сверхсрочных грузов, обслуживания отдалённых местностей или в непогоду, когда более привычные способы доставки невозможны.

Помимо этого, почтовая служба альпийской Конфедерации также с прошлого года использует дроны в сотрудничестве с медицинскими учреждениями для срочной доставки лекарств по воздуху.

Идея медицинского применения дронов воплощается в жизнь уже несколько лет: так, нидерландский изобретатель Алек Момонт более трёх лет назад сконструировал дрон-дефибриллятор: он долетает до пациента, у которого отказало сердце, куда быстрее машин "скорой помощи".

Самая известная бытовая миссия, доверенная дронам - это доставка пиццы. Концерн Domino's уверяет, что их дроны вот уже несколько лет как способны перевезти по воздуху две пепперони без потери вкуса блюда.

Но контракты на доставку пиццы в ближайшее время бурятскому отделению "Почты России", видимо, не грозят.

Согласно заявлениям компании, их дроны вот уже несколько лет как способны перевезти две пепперони без потери вкуса блюда.