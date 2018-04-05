Японок, пытавшихся оказать помощь больному, прогнали с площадки сумо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В японской культуре площадка для единоборств считается священным местом

Судья турнира по борьбе сумо приказал покинуть место поединка женщинам, которые бросились на площадку, чтобы помощь человеку, потерявшему сознание.

Квадратная площадка, где проводятся поединки борцов сумо, считается священным местом, и женщинам, которые в традиционной японской культуре считаются "нечистыми", вход туда строго воспрещен.

Две японки (одна из которых оказалась врачом) выбежали на ринг, после того как в ходе произнесения речи там внезапно потерял сознание 66-летний мэр города Майдзуру Рёзо Татами, но рефери прогнал их.

Позже глава японской ассоциации сумо Нобуёси Хаккаку попросил у женщин прощения.

"Судья потребовал [покинуть площадку], поскольку был возмущен [подобным поведением], однако в данной ситуации он поступил неуместно, ведь речь шла о человеческой жизни, - говорится в распространенном ассоциацией заявлении. - Мы приносим свои глубочайшие извинения".

Как сообщают местные СМИ, посетители мероприятия заметили, что после ухода женщин площадку для поединков посыпали солью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По древнему японскому ритуалу, перед началом поединка площадку посыпают солью, тем самым очищая ее

В традиционной японской культуре круг для поединка посыпают солью перед началом борьбы, чтобы очистить его.

Поэтому некоторые пользователи социальных сетей предположили, что подобным образом люди очищали "испачканную" женщинами площадку.

"Как же это по-хамски - забросать площадку солью, после того как на ней побывали женщины", - отреагировал один из пользователей "Твиттера".

"И это благодарность тому, кто попытался спасти жизнь?! Лучше бы они посыпали солью главу ассоциации сумо", - добавил другой пользователь социальной сети.

Мэра Рёзо Татами отвезли в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Это уже не первый раз, когда внезапное появление женщин на площадке для борьбы сумо вызывает скандал.

В 2000-м году губернатор Осаки Фусае Ота обращалась в ассоциацию сумо с просьбой разрешить ей выйти на ринг для вручения награды победителю, но получила отказ.