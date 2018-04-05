Правообладатель иллюстрации Iranian TV/Mehdi Rostampour Image caption Иранская телерадиокомпания сочла изображение волчицы, кормящей грудью двух младенцев, чересчур откровенным

Наблюдательные телезрители обратили внимание на то, что иранский государственный телеканал подверг цензуре логотип итальянской футбольной команды "Рома" во время трансляции чемпионата Лиги Европы УЕФА.

В то время как команда "Барселоны" уверенно обыгрывала "Рому" в четвертьфинале Лиги чемпионов, телезрители третьего национального канала с изумлением смотрели на эмблему итальянской футбольной команды, где сосцы волчицы оказались аккуратно размыты.

На логотипе футбольного клуба "Рома" изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Ромула и Рема - легендарных братьев-основателей Рима.

"Людей могла возбудить волчья грудь"?!

Государственной телерадиокомпании "Голос Исламской Республики Иран" изображение показалось чересчур откровенным, в результате чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На логотипе футбольного клуба "Рома" изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Рема и Ромула - по легенде основателей Рима

Пользователи социальных сетей язвили и подшучивали над цензурой.

"Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы", - написал в своем Телеграм-канале живущий в Дании спортивный журналист Мехти Ростумпур.

"Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!" - возмутился один из пользователей "Твиттера", а другой подшутил над чрезмерной предупредительностью телеканала: "Видимо решили, что мы тут же займемся рукоблудием".

Еще одного пользователя "Твиттера" поступок цензоров совсем не удивил: "Они уже докапываются до мелочей".