Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption Вы можете стать счастливым обладателем этого указателя и многого другого имущества Терминала 1

Все имущество Терминала 1 лондонского аэропорта Хитроу, включая багажные карусели, металлические рамки и стойки регистрации, будет выставлено для продажи на аукционе.

Среди лотов также - 15 эскалаторов, более двух тысяч камер наблюдения, информационные табло и предметы искусства 1950-х годов.

Британский аукционный дом CA Global Partners расчитывает выручить за имущество терминала, прекратившего работу в 2015 году, шестизначную сумму.

Организаторы утверждают, что картины польского художника Стефана Наппа и культовые, как они говорят, информационные указатели привлекут коллекционеров, а кресла и стулья могут заинтересовать владельцев баров и ночных клубов.

Торги состоятся 21 апреля.

Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption Терминал 1 лондонского аэропорта Хитроу работал с 1968 по 2015 год

Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption Были времена, когда терминал обслуживал более девяти миллионов пассажиров в год

Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption На аукционе будут выставлены 15 эскалаторов, 110 стоек регистрации и более двух тысяч камер наблюдения

Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption Всевозможные указатели и таблички, когда-то формировавшие облик знаменитого аэропорта, могут стать достоянием любого желающего

Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption Первые лоты уйдут с молотка уже 21 апреля

Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption Среди прочего, на аукционе планируют продать десять полотен кисти польского художника Стефана Наппа

Правообладатель иллюстрации CAGP Image caption Фотографии, размещенные в стеклянных панелях терминала, также можно будет приобрести