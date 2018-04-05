Все имущество Терминала 1 лондонского аэропорта Хитроу, включая багажные карусели, металлические рамки и стойки регистрации, будет выставлено для продажи на аукционе.
Среди лотов также - 15 эскалаторов, более двух тысяч камер наблюдения, информационные табло и предметы искусства 1950-х годов.
Британский аукционный дом CA Global Partners расчитывает выручить за имущество терминала, прекратившего работу в 2015 году, шестизначную сумму.
Организаторы утверждают, что картины польского художника Стефана Наппа и культовые, как они говорят, информационные указатели привлекут коллекционеров, а кресла и стулья могут заинтересовать владельцев баров и ночных клубов.