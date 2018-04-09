Правообладатель иллюстрации Daniela Forshaw Image caption Что думает сам пудель о своей радужной окраске? Что думает он о своих хозяевах?

Защитники прав животных в Британии обеспокоены ростом популярности спа-центров и салонов красоты для домашних животных. Они считают, что чрезмерный уход может навредить питомцам.

Как отмечают в Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения, такие процедуры как "маникюр и педикюр для лап" и "массаж мордочки" могут попросту пугать питомцев и быть довольно болезненными для них.

Несмотря на бурный рост сектора собачьих спа-услуг, его функционирование фактически никак не регулируется.

В одном из спа-центров для собак в Британии Би-би-си заверили, что все процедуры для животных - это совершенно безобидное развлечение. В качестве аргумента в пользу безвредности такого ухода в центре отметили, что все домашние животные во время спа-процедур ведут себя послушно и выглядят вполне довольными.

Даниэла Форшоу, руководитель спа-центра для домашних животных в городе Бернем-он-Кроуч, говорит, что гораздо больше проблемы чрезмерного ухода ее беспокоит то, что многие домашние животные не получают даже минимально необходимого ухода, из-за чего они становятся разносчиками разного рода инфекций, ходят с нестрижеными когтями и свалявшейся шерстью.

Удлинение шерсти и маникюр для лап

По мнению специалистов организации Pet Industry Federation (PIF), спа-салоны для собак удовлетворяют потребности некоторых владельцев в "очеловечивании" их домашенго животного.

В британском Клубе кинологов говорят, что многие владельцы все чаще смотрят на своих домашних животных как на своеобразную альтернативу заведению детей и решают посвящать своим питомцам больше времени и тратить на них больше денег, чем это было принято раньше.

Правообладатель иллюстрации Vicky Allender Image caption Вики Аллендер спасла Фреда и Бруно от жестокого обращения. Теперь она делает все, чтобы у них была красивая жизнь

Вики Аллендер - владелица двух собак породы чихуахуа, которых ей удалось спасти от жестокого обращения. На "спа-процедуры" для своих питомцев она тратит порядка 500 фунтов в месяц (около 700 долларов) и не видит в этом никакой проблемы.

Особенно Вики Аллендер любит эксперементировать с окраской шерсти своих собак.

"Мы попробовали пастельные тона, яркие краски, сочетание разных цветов, удлинение шерсти - в чем проблема?" - недоумевает 34-летняя хозяйка собак по имени Фред и Бруно.

"Пенящийся авокадо"

Вики Аллендер считает, что новая окраска шерсти помогает Фреду - одному из ее питомцев - чувствовать себя увереннее. Когда он ухожен, у него даже походка меняется, уверяет она.

"Когда у него необычная окраска шерсти, его больше замечают прохожие. Тогда он поднимает хвост и важно вышагивает по дороге. Я вижу, что он становится более уверенным в себе", - говорит Вики Аллендер.

Даниэла Форшоу говорит, что в ее салоне собак "приводят в порядок" с учетом совершенно безвредных модных трендов. Она подчеркивает, что, хотя сама по себе окраска шерсти безвредна для животного, тем не менее ее должен проводить квалифицированный специалист с использованием проверенной и безопасной краски.

Правообладатель иллюстрации Daniela Forshaw Image caption Даниэла Форшоу подчеркивает, что красить собак должен профессионал

Но не все собачьи спа одинаковы.

Кэрол Шоу, директор спа-салона для собак в городе Пензанс в Корнуолле, выступает против окраски шерсти животных. Подобных услуг ее салон не оказывает.

"Для нас самое главное - позаботиться о самочувствии питомца. Мы предлагаем альтернативные косметические процедуры - маски для мордочки, например - огуречные и с использованием "пенящегося авокадо", педикюр для лап и массаж. Как нам кажется, это идет на пользу собакам, и им нравятся такие процедуры", - говорит Шоу.

Правообладатель иллюстрации Vicky Allender Image caption Вики Аллендер уверена, что Фреду нравится его необычная окраска

Официальный представитель Королевского общества защиты животных говорит, что такой чрезмерный уход превращает умное домашнее животное в новомодный аксессуар своего владельца.

"Даже если об окраске шерсти говорят как о совершенно безвредной процедуре, мы не можем согласиться с этим утверждением маркетологов", - говорится в рекомендациях Королевского общества по защите животных.

Image caption "Вам чай или кофе?" - в собачьих спа-салонах все как у людей

"Если чрезмерный уход станет нормой, есть риск, что животные начнут превращаться в аксессуары, а это означает, что благополучие питомцев будет поставлено под угрозу", - говорится в заявлении британского Кинологического клуба.

С этим предостережениме согласна и Пола Бойден, главный ветеринар крупнейшей в Британии благотворительной организации по защите собак Dogs Trust.

"За собаками надо ухаживать. Но важно, чтобы владельцы собак и сотрудники собачьих спа-салонов помнили, что собака - это не модный аксессуар, чтобы отрабатывать на животном все последние писки моды", - подчеркивает она.