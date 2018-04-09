Спа-салоны для домашних питомцев: чем вреден чрезмерный уход?
Защитники прав животных в Британии обеспокоены ростом популярности спа-центров и салонов красоты для домашних животных. Они считают, что чрезмерный уход может навредить питомцам.
Как отмечают в Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения, такие процедуры как "маникюр и педикюр для лап" и "массаж мордочки" могут попросту пугать питомцев и быть довольно болезненными для них.
Несмотря на бурный рост сектора собачьих спа-услуг, его функционирование фактически никак не регулируется.
В одном из спа-центров для собак в Британии Би-би-си заверили, что все процедуры для животных - это совершенно безобидное развлечение. В качестве аргумента в пользу безвредности такого ухода в центре отметили, что все домашние животные во время спа-процедур ведут себя послушно и выглядят вполне довольными.
Даниэла Форшоу, руководитель спа-центра для домашних животных в городе Бернем-он-Кроуч, говорит, что гораздо больше проблемы чрезмерного ухода ее беспокоит то, что многие домашние животные не получают даже минимально необходимого ухода, из-за чего они становятся разносчиками разного рода инфекций, ходят с нестрижеными когтями и свалявшейся шерстью.
Удлинение шерсти и маникюр для лап
По мнению специалистов организации Pet Industry Federation (PIF), спа-салоны для собак удовлетворяют потребности некоторых владельцев в "очеловечивании" их домашенго животного.
В британском Клубе кинологов говорят, что многие владельцы все чаще смотрят на своих домашних животных как на своеобразную альтернативу заведению детей и решают посвящать своим питомцам больше времени и тратить на них больше денег, чем это было принято раньше.
Вики Аллендер - владелица двух собак породы чихуахуа, которых ей удалось спасти от жестокого обращения. На "спа-процедуры" для своих питомцев она тратит порядка 500 фунтов в месяц (около 700 долларов) и не видит в этом никакой проблемы.
Особенно Вики Аллендер любит эксперементировать с окраской шерсти своих собак.
"Мы попробовали пастельные тона, яркие краски, сочетание разных цветов, удлинение шерсти - в чем проблема?" - недоумевает 34-летняя хозяйка собак по имени Фред и Бруно.
"Пенящийся авокадо"
Вики Аллендер считает, что новая окраска шерсти помогает Фреду - одному из ее питомцев - чувствовать себя увереннее. Когда он ухожен, у него даже походка меняется, уверяет она.
- Ученые в Индии сняли на видео "курящую" слониху
- Лишнего не спросит: как кот и пес подружились и прославились
"Когда у него необычная окраска шерсти, его больше замечают прохожие. Тогда он поднимает хвост и важно вышагивает по дороге. Я вижу, что он становится более уверенным в себе", - говорит Вики Аллендер.
Даниэла Форшоу говорит, что в ее салоне собак "приводят в порядок" с учетом совершенно безвредных модных трендов. Она подчеркивает, что, хотя сама по себе окраска шерсти безвредна для животного, тем не менее ее должен проводить квалифицированный специалист с использованием проверенной и безопасной краски.
Но не все собачьи спа одинаковы.
Кэрол Шоу, директор спа-салона для собак в городе Пензанс в Корнуолле, выступает против окраски шерсти животных. Подобных услуг ее салон не оказывает.
"Для нас самое главное - позаботиться о самочувствии питомца. Мы предлагаем альтернативные косметические процедуры - маски для мордочки, например - огуречные и с использованием "пенящегося авокадо", педикюр для лап и массаж. Как нам кажется, это идет на пользу собакам, и им нравятся такие процедуры", - говорит Шоу.
Официальный представитель Королевского общества защиты животных говорит, что такой чрезмерный уход превращает умное домашнее животное в новомодный аксессуар своего владельца.
"Даже если об окраске шерсти говорят как о совершенно безвредной процедуре, мы не можем согласиться с этим утверждением маркетологов", - говорится в рекомендациях Королевского общества по защите животных.
"Если чрезмерный уход станет нормой, есть риск, что животные начнут превращаться в аксессуары, а это означает, что благополучие питомцев будет поставлено под угрозу", - говорится в заявлении британского Кинологического клуба.
С этим предостережениме согласна и Пола Бойден, главный ветеринар крупнейшей в Британии благотворительной организации по защите собак Dogs Trust.
"За собаками надо ухаживать. Но важно, чтобы владельцы собак и сотрудники собачьих спа-салонов помнили, что собака - это не модный аксессуар, чтобы отрабатывать на животном все последние писки моды", - подчеркивает она.