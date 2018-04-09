В Белграде установили нелепый бюст Гагарина. Соцсети в недоумении

Правообладатель иллюстрации Twitter/CENZURA Image caption Человеку среднего роста с земли видна только часть головы Гагарина

Открытый в Белграде памятник первому человеку в космосе вызвал недоумение в соцсетях своими нелепыми пропорциями.

Бюст Юрия Гагарина городские власти заказали в прошлом году - он был установлен на улице его имени и торжественно открыт несколько дней назад.

Но что-то пошло не так: оказалось, что бюст Гагарина не подходит по размеру к постаменту, на котором его установили. В результате с земли человеку нормального роста вида только часть головы Гагарина, смотрящего будто из-за балконного ограждения.

"Единственный способ разглядеть бюст - запустить себя в небо", - пишет сербский сайт Noizz.

"Хоть это и довольно символично, здравым смыслом решение не блещет", - прокомментировала памятник писательница Ивана Стоянова.

Памятник был установлен ночью, без всяких церемоний, пишет Noizz. Одним из первых его странный внешний вид отметил владелец твиттер-аккаунта Cenzura, опубликовавший фото скульптуры с подписью "О нет".

Правообладатель иллюстрации Robert Coban Image caption Пользователи соцсетей критикуют бюст

"Скандал и оскорбление"

Пользователи соцсетей предсказуемо высмеивают памятник. Кто-то шутит, что бюст сделали таким маленьким, "чтобы его не сдуло с постамента". Другие иронизируют, что маленький бюст "с меньшей вероятностью украдут".

Некоторые пользователи соцсетей высказывают предположение, что внутри массивного постамента скрыта статуя космонавта в полный рост. Другие - что бюст - это концептуальная инсталляция современного искусства, и тело космонавта предлагается найти самому зрителю.

Однако многие считают памятник неподобающим для советского летчика-космонавта, первым из землян облетевшего планету по орбите в 1961 году. По сравнению с московскими памятниками, "тот, что стоит в Белграде - скандал и оскорбление", - считает блогер Данило Чурчич.