В Китае шеститонный памятник императору упал на лицо

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лицо основателя династии Цинь было "расплющено как блин", пишут газеты

Шеститонная статуя основателю китайской династии Цинь в китайском городе Биньчжоу упала с постамента из-за сильного порыва ветра.

19-метровая фигура императора Цинь Ши Хуанди, установленная в 2005 году в городе Бинчжоу, упала на лицо, в результате чего оно оказалось "расплющено в блин", сообщает правительственная газета Global Times.

Статую быстро подняли с помощью кранов и увезли.

"Этого от людей точно не скроешь, - сказал один из поднимавших статую рабочих в беседе с Global Times. - Сегодня у каждого с собой телефон, как такое скрыть?"

Как видно на снимках, статуя была полой внутри и держалась на металлическом каркасе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Так статуя выглядела до падения

Основатель династии Цинь Ши Хуанди объединил Китай под своей властью в 221-206 гг. до нашей эры, завоевав все основные китайские провинции.

При нем были построены первые фрагменты Великой Китайской стены, а после его смерти вместе с императором были захоронены по меньшей мере 8100 терракотовых статуй китайских воинов и лошадей в натуральную величину - знаменитая "терракотовая армия".