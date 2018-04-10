Власти Белграда демонтировали памятник Юрию Гагарину, установленный на улице, носящей имя советского космонавта. Появившийся в городе несколько дней назад памятник вызвал критику в соцсетях из-за своих нелепых пропорций.

О демонтаже заявил сити-менеджер Белграда Горан Весич после встречи с заказчиками - фондом бизнесменов братьев Карич.

"Сегодня я провел встречу с представителями фонда "Братья Карич" в связи с установкой памятника Гагарину в Новом Белграде, который вызвал разные комментарии общественности. Мы констатировали, что в ходе его проектирования не выполнены требования фонда как заказчика, а в процесс утверждения внешнего вида не были включены ни город Белград, ни управление по защите памятников культуры, ни минкультуры", - написал Весич в Facebоok.

Теперь на месте памятника остался только массивный постамент с надписью "Юрий Алексеевич Гагарин" на сербском.

Бюст Юрия Гагарина городские власти заказали в прошлом году - он был установлен на улице его имени и торжественно открыт в конце прошлой недели.

Но что-то пошло не так: оказалось, что бюст Гагарина не подходит по размеру к постаменту, на котором его установили. В результате с земли человеку нормального роста была видна только часть головы Гагарина, смотрящего будто из-за балконного ограждения.

"Единственный способ разглядеть бюст - запустить себя в небо", - писал сербский сайт Noizz.

"Хоть это и довольно символично, здравым смыслом решение не блещет", - прокомментировала памятник писательница Ивана Стоянова.

Памятник был установлен ночью, без всяких церемоний, пишет Noizz. Одним из первых его странный внешний вид отметил владелец твиттер-аккаунта Cenzura, опубликовавший фото скульптуры с подписью "О, нет".

Правообладатель иллюстрации Robert Coban Image caption Пользователи соцсетей остро критиковали памятник

"Скандал и оскорбление"

Пользователи соцсетей предсказуемо высмеивали памятник. Кто-то шутил, что бюст сделали таким маленьким, "чтобы его не сдуло с постамента". Другие иронизируют, что маленький бюст "с меньшей вероятностью украдут".

Некоторые пользователи соцсетей в шутку высказывают предположение, что внутри массивного постамента скрыта статуя космонавта в полный рост. Другие - что бюст - это концептуальная инсталляция в духе современного искусства, и тело космонавта предлагается найти самому зрителю.

Однако многие считают памятник неподобающим для советского летчика-космонавта, первым из землян облетевшего планету по орбите в 1961 году. По сравнению с московскими памятниками, "тот, что стоит в Белграде - скандал и оскорбление", - считает блогер Данило Чурчич.