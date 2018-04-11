Ильхам Алиев вновь переизбран президентом Азербайджана

В Азербайджане завершились внеочередные президентские выборы. По предварительным данным, с результатом 86% на них победил действующий президент Ильхам Алиев. За 15 лет правления он впервые избрался сроком на семь лет. Оппозиция и многие наблюдатели говорят о многочисленных нарушениях.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 74,5%, а 86% проголосовавших за Ильхама Алиева - это на 1,5% больше чем на предыдущих выборах в 2013.

Четыре экзит-полла также показали, что действующий президент набрал 82-86,5%, а его ближайший конкурент Гудрат Гасангулиев - лишь 3-4%.

Image caption На многих участках голосовавшим впервые дарили цветы

Сотрудники Азербайджанской службы ВВС сообщают, что на некоторых участках не было наблюдателей, а камеры фиксировали массовый вброс бюллетеней.

На одном из участков зажигали праздничные свечи, включали музыку, танцевали и делали селфи. На другом наблюдатели играли в нарды. Еще на одном член комиссии пронесла над столами коллег из избиркома блюдце, в котором горел языческий ритуальный огонь от сглаза.

Однако наблюдатель от ОБСЕ Роланд Скотт сообщил, что был на пяти участках и не увидел нарушений. А ЦИК Азербайджана в своем заявлении отверг информацию о нарушениях, назвав ее клеветой.

Сам президент, его жена и вице-президент Мехрибан Алиева, а также премьер-министр страны Артур Расизаде проголосовали еще утром.

Image caption На двух участках наши корреспонденты не обнаружили ни наблюдателей, ни избирателей

В феврале президент Ильхам Алиев своим распоряжением перенес выборы с октября на апрель, что очень не понравилось оппозиции.

Лидер оппозиционной партии "Мусават" Иса Гамбар, намеривавшийся выдвигать свою кандидатуру, в итоге отказался от участия в выборах. Он связал решение президента с ухудшением экономического состояния страны, которое началось после падения стоимости нефти три года назад.

Другой оппозиционер, Али Керимли, посчитал, что Алиев решил сократить своим потенциальным конкурентам время для подготовки к выборам.

Право переносить президентские выборы Ильхам Алиев получил в результате референдума, который прошел двумя годами ранее. Тот же референдум позволил президенту выдвигаться на семилетний срок.