Кончита Вурст рассказала, что уже давно живет с ВИЧ
Победитель конкурса "Евровидение" Кончита Вурст рассказала, что уже давно живет с ВИЧ. В течение последних нескольких лет певица проходила курс лечения.
По словам 29-летней Вурст, она не хотела говорить о своем диагнозе, но ее бывший партнер пригрозил, что сделает это сам.
"Я никому не позволю меня запугать... Лучше самой рассказать обо всем, чем позволить сделать это кому-то другому", - написала певица в "Инстаграме".
- "ВИЧ только у наркоманов?": неловкие вопросы о ВИЧ
- Кончита Вурст: я люблю парик и бороду
- Ученые разработали антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ
По ее словам, благодаря лечению вирус по большей части удалось нейтрализовать: анализы не фиксируют его в крови Вурст, и он не может передаться другому человеку.
"Я надеюсь, что вдохновлю других на еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или из-за других заразились ВИЧ", - добавила певица.
Организация Terrence Higgins Trust, защищающая права ВИЧ-инфицированных, выразила недовольство тем, что Кончиту Вурст заставили рассказать о своем диагнозе.
"Решение открыто заявить о своем ВИЧ-статусе должно быть личным, его нельзя принять за другого человека, никто никогда не должен этим угрожать", - заявил глава организации Иэн Грин.
"Угрожать рассказать о ВИЧ-статусе другого человека в любой ситуации неправильно. Разве кому-то придет в голову шантажировать людей, страдающих от какой-то другой болезни? При этом мы знаем, что в подобные ситуации попадают не только знаменитости", - говорит Грин.
Глава Terrence Higgins Trust похвалил Кончиту Вурст за то, что та справилась с ситуацией достойно и пытается бороться с предрассудками, связанными с вирусом иммунодефицита человека и СПИДом.
Кончита Вурст - сценический образ австрийского травести-артиста Томаса Нойверта.
В 2014 году Кончита Вурст победила на конкурсе "Евровидение" с песней Rise Like a Phoenix.
Недавно певица приняла участие в записи специального выпуска телепрограммы Би-би-си Friday Night Is Music Night, в которой она в сопровождении большого симфонического оркестра Би-би-си, состоящего из 60 человек, спела свои любимые песни звезд мировой сцены.
Концерт будет транслироваться перед 63-м конкурсом "Евровидение", который в этом году пройдет в мае в Лиссабоне.