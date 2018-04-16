Image caption В 2014 году Кончита Вурст победила на "Евровидении" с песней Rise Like a Phoenix

Победитель конкурса "Евровидение" Кончита Вурст рассказала, что уже давно живет с ВИЧ. В течение последних нескольких лет певица проходила курс лечения.

По словам 29-летней Вурст, она не хотела говорить о своем диагнозе, но ее бывший партнер пригрозил, что сделает это сам.

"Я никому не позволю меня запугать... Лучше самой рассказать обо всем, чем позволить сделать это кому-то другому", - написала певица в "Инстаграме".

По ее словам, благодаря лечению вирус по большей части удалось нейтрализовать: анализы не фиксируют его в крови Вурст, и он не может передаться другому человеку.

"Я надеюсь, что вдохновлю других на еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или из-за других заразились ВИЧ", - добавила певица.

Организация Terrence Higgins Trust, защищающая права ВИЧ-инфицированных, выразила недовольство тем, что Кончиту Вурст заставили рассказать о своем диагнозе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кончита Вурст - сценический образ австрийского травести-артиста Томаса Нойверта

"Решение открыто заявить о своем ВИЧ-статусе должно быть личным, его нельзя принять за другого человека, никто никогда не должен этим угрожать", - заявил глава организации Иэн Грин.

"Угрожать рассказать о ВИЧ-статусе другого человека в любой ситуации неправильно. Разве кому-то придет в голову шантажировать людей, страдающих от какой-то другой болезни? При этом мы знаем, что в подобные ситуации попадают не только знаменитости", - говорит Грин.

Глава Terrence Higgins Trust похвалил Кончиту Вурст за то, что та справилась с ситуацией достойно и пытается бороться с предрассудками, связанными с вирусом иммунодефицита человека и СПИДом.

Кончита Вурст - сценический образ австрийского травести-артиста Томаса Нойверта.

В 2014 году Кончита Вурст победила на конкурсе "Евровидение" с песней Rise Like a Phoenix.

Недавно певица приняла участие в записи специального выпуска телепрограммы Би-би-си Friday Night Is Music Night, в которой она в сопровождении большого симфонического оркестра Би-би-си, состоящего из 60 человек, спела свои любимые песни звезд мировой сцены.

Концерт будет транслироваться перед 63-м конкурсом "Евровидение", который в этом году пройдет в мае в Лиссабоне.