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В Англии могут запретить пользоваться ватными палочками и трубочками для коктейлей, чтобы уменьшить количество пластикового мусора.

Как утверждают в правительстве, каждый год в Британии выбрасывают до 8,5 млрд соломинок для коктейлей.

Премьер-министр Тереза Мэй в своей речи накануне встречи лидеров стран Содружества наций назвала пластиковые отходы одной из самых серьезных экологических проблем, с которыми сегодня столкнулся мир.

Британия попытается убедить лидеров стран Содружества последовать ее примеру в борьбе с пластиком, добавила Мэй.

Лидеры 53 стран прибыли в Лондон на саммит глав государств Содружества наций, который на официальном рауте в Букингемском дворце открыла королева Елизавета II.

Мэй назвала Британию мировым лидером в борьбе с пластиковыми отходами, отметив, что в стране введена плата за пластиковые пакеты, запрещено использование пластмассовых микрогранул (которые добавляют в скрабы для лица и тела), а с марта проводятся консультации по введению системы возврата использованных бутылок и банок, схожей с той, что существовала в Советском Союзе.

"Помимо тех мер, которые мы предпринимаем в нашей стране, на этой неделе мы призываем страны Содружества поддержать нас в борьбе с пластиковым мусором в Мировом океане", - сказала она.

"Содружество - уникальная организация, с огромным разнообразием фауны, климата и береговых линий. Вместе мы сможем добиться реальных перемен, чтобы будущие поколения могли наслаждаться первозданной природой, более здоровой, чем та, которую мы имеем сейчас", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пластиковые пакеты - большая экологическая угроза для многих стран Африки

Анализ

Дэвид Шукман, редактор отдела науки Би-би-си

Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув говорит о пластиковых отходах как о мировом бедствии, что естественно наводит на мысль о скорости правительственных мер.

Газеты много пишут о запрете пластиковых трубочек для питья, но на самом деле правительство объявило только о консультациях по этому вопросу. Такая же ситуация и с программой введения залога за пластиковые бутылки, который будет возвращаться при их сдаче, но она вступит в силу только в 2020 году, и парламентарии были не в восторге, когда об этом узнали.

Когда в правительстве называют Британию мировым лидером в этой сфере, стоит посмотреть на то, что делают другие страны. Несколько десятков государств уже запретили пластиковые пакеты, а в Британии всего лишь обязали магазины брать за них плату.

Самые драконовские законы в Кении: за использование пластиковых пакетов штрафуют, а предпринимателю, который их импортирует или изготовляет, грозит до четырех лет тюрьмы.

И хотя многие страны сегодня говорят о борьбе с пластиковыми отходами, именно Кения сегодня оказалась мировым лидером.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Многие крупные магазины в Британии теперь обязаны взимать деньги за пластиковые пакеты

Как раз недавно 60 британских музыкальных фестивалей, включая Bestival в Дорсете и Boomtown в графстве Хэмпшир, объявили, что с нынешнего лета запрещают использовать пластиковые соломинки.

Как провозгласил один из основателей фестиваля Bestival Роб Да Банк, они бросают глобальный вызов ненужной пластмассе, поскольку устроители британских фестивалей также пообещали перестать использовать одноразовую пластиковую посуду к 2021 году.

Министр окружающей среды Майкл Гоув, который изучает вопрос запрета пластмассовых одноразовых трубочек с февраля этого года, через некоторое время должен объявить о проведении консультаций по этому вопросу.

"Мы будем проводить консультации на предмет того, каким способом лучше всего избавиться от трубочек, избавиться от палочек для размешивания и еще избавиться от ватных палочек с пластиковым стержнем, которыми мы так много пользуемся", - сказал он в интервью радио Би-би-си.

"Это крайне неотложная глобальная проблема - поэтому мы хотим действовать. И поэтому мы свзаимодействем с другими странами Содружества", - сказал Гоув.

Он также указал на необходимость сначала провести консультации по поводу трубочек для питья, поскольку люди с определенным типом инвалидности нуждаются в них.

По его словам ряд торговых фирм, баров и ресторанов уже сокращают использование пластмассовых предметов, а запрет на бесплатную раздачу пластиковых пакетов распространится с крупных торговых фирм на все магазины и торговые точки.

Министр по охране окружающей среды Шотландии Розанна Каннингэм объявила в начале этого года о плане запретить пластиковые трубочки, а затем и ватные палочки на пластиковом стержне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К кампании по спасению Мирового океана от пластмассы привлекает установленная в центре Лондона скульптура кита, сделанная из пластиковых бутылок, у которой сфотографировался принц Чарльз

Факт-чекинг: насколько точны слова про 8,5 млрд трубочек?

Британское правительство заявляет, что, согласно недавнему исследованию, ежегодно в Соединенном Королевстве выбрасавается в мусор 8,5 млрд пластиковых трубочек для питья.

Это очень много трубочек - по 130 на каждого проживающего в Соединенном Королевстве жителя, взрослого и ребенка. Откуда взяты эти данные?

Их представила в октябре 2017 года аналитическая компания Eunomia в своем отчете об использовании одноразовых пластмассовых товаров.

Они в своих оценках опирались на данные организации Straw Wars, ведущей кампанию по запрету таких трубочек. Те взяли статистику у сети фастфуда "Макдональдс", которая в своих британских ресторанах якобы использует по 3,5 млн трубочек в день (то есть порядка 1,3 млрд в год).

Затем аналитики из Eunomia, опираясь на данные независимых экспертов по исследованию рынка в Euromonitor, вычислили процент, занимаемый в индустрии фастфуда ресторанами "Макдональдс", и, перемножив, в результате вывели число 8,5 млрд.

Это, совершенно очевидно, не учитывает количество трубочек, используемых, к примеру, в пабах, ресторанах или на детских утренниках.

С другой стороны, представители сети "Макдональдс" рассказали Би-би-си, что на самом деле компания использует лишь 1,8 млн трубочек в день - то есть вдвое меньше заявленной активистами цифры. Если теперь проделать те же самые вычисления, которые ранее проделали аналитики из Eunomia, то получится цифра почти в два раза меньше - 4,4 млрд трубочек в год или по 67 на каждого жителя страны.

Эта же самая группа аналитиков провела другое исследование - на этот раз по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF), - согласно которому в результате сложных вычислений был сделан вывод о том, что в Соединенном Королевстве в год используется 42 млрд трубочек - по 640 на человека.

Представители Eunomia отвечая на запрос Би-би-си, сообщили, что число 8,5 млрд рассматривается ими как "приблизительная, ориентировочная оценка", и особо подчеркнули, что это число необходимо воспринимать со всеми надлежащими предосторожностями - как и любую другую статистику.

Экологи из Greenpeace UK и Friends of the Earth приветствовали эти меры, назвав их шагом вперед, но предупредили, что на этом нельзя останавливаться.

Как отметила Луиза Эдж из Greenpeace, весь остальной неперерабатываемый "проблемный пластик" должен быть запрещен при первой возможности и торговые предприятия должны взять на себя ответственность и поэтапно сократить одноразовый пластик в своем ассортименте.

Джулиан Керби из Friends of the Earth заявил, что единственным долгосрочным решением станет полное устранение любой пластмассы, кроме самой насущной.

Партия зеленых с энтузиазмом отреагировала на новости, объявленные Терезой Мэй, однако один из ее основателей Джонатан Бартли заявил, что правительство должно претворить в жизнь эти планы и перенести на более ранний срок эти малоамбициозные цели по устранению разнообразного ненужного пластика к 2042 году.

Ранее Мэй объявила о создании международного консорциума в борьбе за очищение океанов, в котором участвуют такие страны, как Британия, Вануату, Новая Зеландия, Шри-Ланка и Гана, пообещавшие запретить к 2021 году использование пластмассовых микрогранул и пластиковых пакетов.

Для финансирования этого проекта британские власти выделяют 61,4 млн фунтов стерлингов (чуть больше 87 млн долларов) на глобальные исследования по этой проблеме и по вопросам улучшения системы переработки отходов в развивающихся странах.