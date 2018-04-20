Правообладатель иллюстрации PA / Ferguson family Image caption Кораблик "Эдвенчур" отплыл в мае 2017 года

Суда в Антлантическом океане оповещены о том, что игрушечный кораблик, отправленный в плавание двумя братьями из Шотландии в прошлом году, находится в открытом море и у него скоро сядет батарейка.

Восьмилетний Олли Фергюсон и его пятилетний брат Гарри из шотландского города Тернифф запустили свой пиратский кораблик "Эдвенчер" в воды Северного моря в мае 2017 года.

Сперва он уплыл в Скандинавию, а потом, после череды долгих скитаний, сумел почти пересечь Атлантический океан и в настоящее время находится у берегов Гайаны - государства на северо-востоке Южной Америки.

Отец мальчиков заявил, что заряд батареи устройства, отслеживающего местоположение кораблика, находится на уровне около 25 процентов, и, если его не подзарядить, "Эдвенсер" может бесследно сгинуть.

По его словам, он был уверен, что кораблик недолго сумеет продержаться в бурном море, и то, что он сумел продержаться так долго и проделать столь внушительный путь, не перестает его изумлять.

Правообладатель иллюстрации PA / Ferguson family Image caption Братья следят за перемещениями кораблика

Прежде чем покорять Северное море, "Эдвенчер" пришлось немного усовершенствовать. В частности, кораблику добавили балласт, чтобы он сохранял остойчивость, а также набили его пенопластом, чтобы он не тонул.

Правообладатель иллюстрации PA / Ferguson family

После испытаний в бассейне владельцы судна в мае прошлого года принесли его на берег и отправили в свободное плавание. На борту кораблика находится записка с просьбой к нашедшему отпустить "Эдвенчер" обратно в море.

Первым пунктом в пути следования "Эдвенчера" стала Дания, в 390 милях от места запуска, где его обнаружила семья, отправившая кораблик в дальнейшее плавание.

Следующую остановку ему пришлось совершить в Швеции, где "Эдвенчер" напоролся на корягу. Его спасла женщина, путешествовавшая на собственной лодке. Она починила паруса кораблю и выпустила его обратно в море.

После этого пиратский корабль добрался до Норвегии, где был замечен исследователями океана на научном судне. Они сделали несколько фотографий кораблика и прислали их мальчикам.

Этот крайне необычный вояж приковал к себе внимание шведской и норвежской прессы, которая продолжает следить за скитаниями игрушечного корабля.

Спустя некоторое время "Эдвенчер" был поднят на борт настоящего парусника - шведского судна "Кристиан Радич", которое доставило его к берегам Кабо-Верде, откуда он и начал свое трансатлантическое путешествие.

Отец мальчиков Макнейл Фергюсон рассказал Би-би-си, что датчик геолокации сообщает о его местонахождении дважды в день, однако у его батареи осталось лишь 27 процентов заряда.

Правообладатель иллюстрации PA / Ferguson family Image caption Кораблик - лишь один из пунктов списка приключений, который составили Олли и Гарри

"Пока он держится на плаву и заряжен, все будет хорошо. Недавно он совершил резкий поворот из-за течения и направился в район Карибского моря", - добавил Фергюсон.

Отправка кораблика была одним из пунктов списка приключений, который составили братья Фергюсон. Всего в нем 500 пунктов, мз которых братья к этому моменту успели осуществить почти половину.

В частности, им удалось запустить "в космос" фигурки из конструктора "Лего" - при помощи метеозонда, который поднял их на высоту более 30 км над заливом Мори-Ферт, в то время как сами они упражнялись в скалолазании и пили чай из снега.

Их родители Макнейл и Вики Фергюсон говорят, что идея заключалась в том, чтобы дать мальчикам захватывающую и интересную альтернативу сидению перед экраном.

"Все, кто подбирал кораблик, были чрезвычайно любезны - они заботились о нем и присылали нам фотографии, - говорит отец мальчиков. - Люди в самом деле прониклись этой идеей".

"Дети получают огромное удовольствие от этого, и всякий раз, когда мы получаем сообщение о егог местоположении, мы садимся за компьютер и вычисляем его путь, после чего накладываем маршрут на карту, что дает им представление о том, насколько огромен мир", - добавляет Макнейл Фергюсон.