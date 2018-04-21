Премьер-министр Новой Зеландии появилась на званом обеде с королевой в накидке маори

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вышла на встречу с королевой Елизаветой Второй в традиционной накидке маори - к удовольствию многих представителей коренного народа страны.

Маори - коренной народ Новой Зеландии - носят накидку из птичьих перьев коровай по особым случаям, но ее появление в качестве предмета одежды в Лондоне на саммите стран Содружества многих удивило.

Однако в этом нет ничего странного. Королева тоже носит такую же, когда посещает Новую Зеландию.

В чем особая значимость коровая для культуры маори?

Фотографии Джасинды Ардерн в накидке вызвали прилив гордости, энтузиазма и поддержки у интернет-пользователей, которые стали восклицать: "потрясающе" и "прекрасно"!

"Я очень тронута этим, - сказала Би-би-си Рануи Нгариму, старшая ткачиха племени маори Нга Таху. - Это признание заслуг и власти женщины".

"Надеть такую вещь, которая настолько связана с этой страной, причем на такое мероприятие, зная, что ее будут фотографировать со всех ракурсов - это настоящее признание ее связи с народом маори и с Новой Зеландией в целом", - говорит Рануи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джасинда Ардерн с принцем Чарльзом и своим гражданским мужем на званом обеде глав стран Содружества

"Престиж и защита и для матери, и для ребенка"

"Коровай - это особенная накидка, - поясняет маори Вини Олсен-Ридер, преподаватель Университа королевы Виктории. - Есть очень много разных типов накидок, но коровай - это самая престижная".

По традиции ее вручают исключительно тем, кто занимает высшее положение в иерархии маори, или же ее вручают иноземцам, если они занимают такое же высокое положение в своей культуре.

В данном случае коровай Джасинде Ардерн подарила группа маори в Лондоне специально для того, чтобы она надела ее на саммит стран Содружества.

Пропустить Twitter пост , автор: @MariamParwaiz An amazing image of leadership in 2018. 😍

New Zealand's feminist Prime Minister Jacinda Ardern, wearing a korowai (Māori cloak), attending a Commonwealth meeting in the post-empire colonised world. pic.twitter.com/vSV7YB7niE — Mariam Parwaiz (@MariamParwaiz) 20 апреля 2018 г.

Соцсети сразу отреагировали на это событие."Потрясающий образ лидера-2018. 😍 Феминистка и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн надела коровай (накидку маори) на встречу [глав стран] Содружества в колонизированном постимперском мире", - написала в "Твиттере" Мариам Парваз.

"Важность этого наряда в том престиже, которую он предполагает", - полагает Донна Кемпбелл, преподаватель культуры маори в новозеландском университете Ваикато в Гамильтоне.

"Что он воплощает, так это мана, которой обладает человек - то есть престиж и власть человека, в нее облаченного. Так что тот факт, что Джасинда надела ее на такое событие, совершенно соответствует его значимости; с точки зрения маори этот наряд как нельзя более соответствует случаю", - говорит эксперт.

Неожиданно выиграв в 2017 году президентские выборы, Ардерн стала самой молодой в мире женщиной-премьер-министром. А тот факт, что она ждет ребенка, лишь добавляет важности короваю, поскольку, как поясняет Донна Кемпбелл, в данном случае "она еще и служит чем-то вроде защиты и матери, и ребенку".

Где королева Елизавета хранит свой коровай?

Поскольку фото Ардерн в перьевой накидке маори облетели все соцсети, королевский аккаунт в "Твиттере" не остался в стороне, разместив ее фотографию с подписью: "Премьер-министр Новой Зеландии выступает на торжественном обеде в честь Содружества наций".

У королевы Елизаветы есть собственная перьевая накидка маори, которая была преподнесена ей в 1950-е годы, но хранится она в Новой Зеландии на те случаи, когда она приезжает туда с визитом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королева надевает свой коровай, когда приезжает в Новую Зеландию

В Новой Зеландии нередко можно увидеть кого-то в подобной накидке маори.

Как поясняет Олсен-Ридер, в последние 20 лет произошло возрождение культуры маори, поэтому появление на торжественном мероприятии в этой накидке становится делом обыденным.

Их можно увидеть на выпускных вечерах на студентах, надевающих этот традиционный наряд, который в большинстве случаев передается в семьях от поколения к поколению.

"Я тоже надел свою семейную накидку на церемонию получения диплома в университете. И я был четвертым поколением, ее носившим", - говорит преподаватель.

По сути, эта накидка олицетворяет птицу, говорит он, представляя того, кто ее носит, в образе прекрасного, величественного существа".

Насколько велика честь в нее облачиться?

Каждый коровай соткан вручную, и на это уходит несколько месяцев, а в некоторых случаях несколько лет.

Готовая вещь затем хранится в семье и передается из поколения в поколение.

В прошлом ее надевали только представители племени маори, однако в последнее время ее можно увидеть на плечах не принадлежащих к этому народу новозеландцах - на политиках или прочих важных лицах во время особых торжеств.

Накидка Джасинды Ардерн как раз относится к последнему случаю, и не является, как отмечает Олсен-Ридер, культурной апроприацией.

"То, что она сделала, совершенно естественно, учитывая обстоятельства, в которых ей был вручен этот дар. Этот конкретный коровай был дан ей, чтобы показать, что она сама - неотъемлемая составляющая новозеландской культуры", - поясняет эксперт.