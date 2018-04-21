Редкий медведь погиб в Италии во время операции по отлову

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Апеннинский бурый медведь находится на грани вымирания

Национальный парк в Италии расследует смерть редкого бурого медведя, погибшего во время операции по отлову.

Биологи в парке на Апеннинах поймали животное, чтобы надеть на него спутниковый ошейник для отслеживания его перемещений.

Однако самец апеннинского бурого медведя начал задыхаться после того, как ему ввели снотворное, и вскоре погиб, несмотря на усилия специалистов.

Защитники дикой природы описали потерю животного как "очень значительную".

"Этот подвид находится на грани вымирания, в настоящее время осталось лишь 50 особей или чуть больше", - заявили в итальянском подразделении Всемирного фонда дикой природы (WWF), призвав пересмотреть способы поимки животных.

Животное попало в трубу-ловушку в четверг вечером во время разрешенной операции в парке Абруццо, Лацио и Молизе.

По данным итальянских СМИ, ловушка была установлена для поимки другого медведя по имени Марио, который приходил в деревню и, как считалось, мог представлять угрозу для людей. Погибшее животное оказалось там случайно.

"Мы впервые столкнулись с проблемой с анестезией во время отлова", - рассказал журналистам глава парка Антонио Каррара.

Хотя алгоритм действий при отлове "снижает риски для медведя до минимума, они не могут полностью их исключить", добавил он.

Он также сказал, что полностью уверен в профессионализме своих сотрудников и надеется, что вскрытие "прольет свет на причину смерти" зверя.