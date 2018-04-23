В Австралии старый пес помог спасти потерявшуюся девочку
Австралийская полиция публично поблагодарила собаку, не бросившую трехлетнюю девочку, которая заблудилась в кустарнике и провела ночь под открытым небом.
Трехлетняя Аврора потерялась, когда решила выйти погулять одна и отошла слишком далеко от своего дома в Квинсленде.
К девочке привязался 17-летний домашний пес Макс, от старости наполовину глухой и слепой.
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Макс оставался с девочкой все 16 часов, пока родственники не нашли ее в субботу утром на склоне холма.
Бабушка ребенка Лейса Мари Беннетт рассказала, что услышала плач девочки, ушедшей от дома примерно на два километра.
"Я побежала вверх по горе, и когда вышла наверх, ко мне подбежал наш пес и отвел меня прямо к ней", - сказала Лейса Мари Беннетт австралийскому телеканалу Эй-би-си.
Родственники Авроры рассказали, что она укрылась на ночь под большим камнем, когда температура упала до 15°С.
В результате этой вынужденной ночевки на природе девочка не пострадала, отделавшись легкими царапинами.
В поисках трехлетней Авроры участвовало более 100 сотрудников службы спасения и добровольцев.
Полиция была впечатлена действиями Макса и торжественно объявила его почетной полицейской собакой.
"Представляю, как мог испугаться трехлетний ребенок, оказавшись в одиночестве холодной ночью, - сказал инспектор полиции Крэйг Берри. - Можно предположить, что собака составила ей хорошую компанию и согревала девочку. Так что все закончилось хорошо".
Откуда такая верность?
Более старые собаки особенно ценят контакт с человеком, говорит профессор Университета Сиднея Пол Макгриви. По его мнению, это одна из главных причин, почему этот старый пес остался с девочкой.
Профессор Макгриви, эксперт по поведению животных, утверждает, что собака должна была почувствовать испуг девочки.
"Если маленькая девочка плачет, собака, скорее всего, отреагирует разными способами, чтобы попытаться успокоить ее, - сказал Пол Макгриви в интервью Би-би-си. - Остаться с ней и находиться рядом - это первое, что она сделает".