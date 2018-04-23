Фоторепортаж: сторонники оппозиции в Армении празднуют победу

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Ухода премьер-министра Сержа Саргсяна в отставку требовали на протяжении последних дней участники многотысячных манифестаций в Ереване.

В понедельник Саргсян подал в отставку.

"Уличное движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", - заявил он.

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Отставка Саргсяна была встречена с воодушевлением тысячами демонстрантов, с 13 апреля проводивших акции протеста в Ереване и других городах Армении.

Граждане Армении протестовали против коррупции, кумовства, экономической политики властей и, главное, против системы, в которой стала возможной несменяемость власти.

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Среди демонстрантов было много молодежи, возмущенной тем, что после многих лет пребывания на президентском посту Серж Саргсян попытался остаться у власти, расширив полномочия правительства и заняв место премьер-министра.

Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 год. Под его руководством в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и оставившая за президентом лишь церемониальные функции.

Армянская оппозиция заявила, что все это было предпринято исключительно для того, чтобы Саргсян мог оставаться у власти.

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Неожиданным для властей стало активное участие в протестах военных, перешедших на сторону оппозиции.

16 апреля демонстранты перекрыли несколько центральных улиц Еревана и фактически заблокировали движение в столице Армении.

Попытки перекрыть движение транспорта привели к задержаниям десятков участников акций протеста.

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Лидер протестов - Никол Пашинян, 42-летний руководитель партии "Гражданский договор", которая вместе с двумя другими партиями образовала блок "Елк". В ходе столкновений он поранил руку о колючую проволоку.

Отставка Саргсяна с поста премьера, однако, еще не означает приход оппозиции к власти: у блока "Елк" нет в парламенте сил, достаточных для того, чтобы избрать своего премьер-министра.

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В Армении многие готовы протестовать против коррупции и экономической политики власти, но за евроинтеграцию во внешней политике, судя по результатам "Елк" на выборах, выступает гораздо меньшая доля граждан.

С двумя враждебными соседями - Азербайджаном и Турцией - призывы "Елк" больше опираться на далекий Евросоюз, чем на близкую Россию, выглядят в глазах армянских избирателей не слишком реалистичными.

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