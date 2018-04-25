Япония протестует против выбора десерта для саммита Корей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кореям на сладкое - спорные острова

Япония выразила протест против выбора десерта для саммита КНДР и Южной Кореи, который должен состояться 27 апреля.

Министерство иностранных дел Японии выступило с решительным протестом против планов подать на десерт на саммите мусс из манго, на который была нанесена карта Корейского полуострова вместе со спорными островами (островами Лианкур).

Острова, которые по-корейски называются Токто, а по-японски - Такэсима, находятся под контролем Сеула, хотя Япония считает их своей территорией.

На стульях из орехового дерева для участников саммита также вырезана такая карта.

Корейский полуостров был оккупирован Японией с 1940 по 1945 год, вплоть до ее поражения во Второй мировой войне. Два острова и еще около 30 более мелких островков остаются причиной продолжающейся напряженности между Сеулом и Токио.

Саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина должен пройти в пятницу, 27 апреля, в пограничном пункте Пханмунджом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карта Корейского полуострова с островами Лианкур красуется и на стульях для саммита

Меню для саммита было тщательно продумано - в нем будут блюда из обеих Корей.

В честь северокорейского лидера также будет подано швейцарское блюдо из картофеля, поскольку, предположительно, он учился в школе в Швейцарии.

Это будет первый саммит между КНДР и Корейской республикой более чем за десятилетие. За ним должна последовать встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа - в мае или июне.