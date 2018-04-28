Зарядка для ума: причуды календаря

Мы возобновляем публикацию головоломок с этой несложной разминочной задачи.

Наверняка вы быстро справитесь.

Удачи!

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Загадка

Договоримся записывать дату всегда восемью цифрами: ДД.ММ.ГГГГ. Сколько в 2018 году осталось дней, когда в записи даты каждая цифра будет встречаться ровно два раза?

Ответ

Четыре раза.

Один такой день уже был - 18.02.2018, еще четыре впереди: 12.08.2018, 21.08.2018, 28.10.2018 и 08.12.2018.

Автор вопроса: Дмитрий Максимов