Зарядка для ума: причуды календаря
- 28 апреля 2018
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Мы возобновляем публикацию головоломок с этой несложной разминочной задачи.
Наверняка вы быстро справитесь.
Удачи!
Загадка
Договоримся записывать дату всегда восемью цифрами: ДД.ММ.ГГГГ. Сколько в 2018 году осталось дней, когда в записи даты каждая цифра будет встречаться ровно два раза?
Ответ
Четыре раза.
Один такой день уже был - 18.02.2018, еще четыре впереди: 12.08.2018, 21.08.2018, 28.10.2018 и 08.12.2018.
Автор вопроса: Дмитрий Максимов