Зарядка для ума: велосупермарафон

Новая загадка в нашей серии - о спорте и о погоде.

На старт... внимание... марш!

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Загадка

Велосипедист Григорий отправляется в велосупермарафон. Он подсчитал, что на преодоление кольцевой дистанции у него уйдёт ровно 85 часов 12 минут. Стартовал Григорий ровно в полдень под проливным дождём. Стоит ли ему рассчитывать на солнечную погоду в момент торжественного финиша?

Ответ

Через трое суток - 72 часа - после старта вновь будет полдень. Останется ещё 13 часов 12 минут. Так что финишировать Григорий будет в 1 час 12 минут ночи, и рассчитывать на солнце в это время не приходится.

Автор вопроса: Народное творчество в редакции Андрея Богданова