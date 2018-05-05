Зарядка для ума: без сдачи

Наша новая загадка - про мелочь.

Догадайтесь, можно ли в этой стране расплатиться без сдачи?

Удачи!

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Загадка

В стране Секвенсии обращаются монеты трёх номиналов - X центов, X+1 цент и X+2 цента.

Этими монетами можно оплатить без сдачи любую покупку дороже 31 цента, а покупку в 31 цент - нельзя.

Каковы номиналы монет?

Ответ

8, 9, 10 центов

Все загадки можно посмотреть здесь.

Авторы вопроса: Константин Кноп, в редакции Андрея Богданова