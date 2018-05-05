Зарядка для ума: без сдачи
- 5 мая 2018
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Наша новая загадка - про мелочь.
Догадайтесь, можно ли в этой стране расплатиться без сдачи?
Удачи!
Загадка
В стране Секвенсии обращаются монеты трёх номиналов - X центов, X+1 цент и X+2 цента.
Этими монетами можно оплатить без сдачи любую покупку дороже 31 цента, а покупку в 31 цент - нельзя.
Каковы номиналы монет?
Ответ
8, 9, 10 центов
Все загадки можно посмотреть здесь.
Авторы вопроса: Константин Кноп, в редакции Андрея Богданова