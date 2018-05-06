Зарядка для ума: тайна с тремя неизвестными
Знатокам творчества Маршака не составит труда отгадать эту загадку.
Остальным придется серьезно пораскинуть мозгами.
Удачи!
Загадка
Герой стихотворения Маршака считал ЕЕ рекой.
Если ЕЕ чуть сократить, получится догадка (не обязательно верная).
Двух ЕЕ верных спутников зовут одинаково.
Назовите и ЕЕ, и ее спутников.
Ответ
Гипотенуза и катеты.
Герой стихотворения "Про одного ученика и шесть единиц" схватил единицу, поскольку "думал, что гипотенуза - река Советского Союза".
Если сократить слово "гипотенуза" на пару букв, получается "гипотеза".
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Автор вопроса: Владимир Лецко