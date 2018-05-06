Зарядка для ума: тайна с тремя неизвестными

Знатокам творчества Маршака не составит труда отгадать эту загадку.

Остальным придется серьезно пораскинуть мозгами.

Удачи!

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Загадка

Герой стихотворения Маршака считал ЕЕ рекой.

Если ЕЕ чуть сократить, получится догадка (не обязательно верная).

Двух ЕЕ верных спутников зовут одинаково.

Назовите и ЕЕ, и ее спутников.

Ответ

Гипотенуза и катеты.

Герой стихотворения "Про одного ученика и шесть единиц" схватил единицу, поскольку "думал, что гипотенуза - река Советского Союза".

Если сократить слово "гипотенуза" на пару букв, получается "гипотеза".

Все загадки можно посмотреть здесь.

Автор вопроса: Владимир Лецко