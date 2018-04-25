Власти Баварии постановили разместить символ креста во всех госучреждениях

  • 25 апреля 2018
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер Правообладатель иллюстрации Bavarian Government
Image caption Зедер распорядился установить крест в холле своего ведомства в Мюнхене

Власти земли Бавария в Германии распорядились поместить изображения христианского креста у входа в общественные здания.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что крест не нужно рассматривать как религиозный символ, а как четкое декларирование баварской идентичности и христианских ценностей.

Однако оппоненты полагают, что таким образом правящий Христианско-социальный союз пытается заручиться дополнительной поддержкой избирателей накануне предстоящих в октябре выборов на фоне растущей популярности ультраправых движений. Большая часть жителей Баварии исповедуют католицизм.

В настоящее время кресты в обязательном порядке присутствуют во всех образовательных учреждениях и судах.

Постановление вступит в силу с 1 июня, но оно не будет обязательным к исполнению для муниципальных и федеральных учреждений.

"Крест выступает основным символом нашей баварской самобытности и образа жизни. Он символизирует основные жизненные принципы, такие как благотворительность, человеческое достоинство и терпимость", - говорится в заявлении премьера Зедера.

Он утверждает, что постановление не нарушает конституционные положения о религиозном нейтралитете. Глава баварского правительства написал в "Твиттере", что по его распоряжению крест был установлен в холле его канцелярии в Мюнхене.

По мнению политологов, решение установить кресты на входах в учреждения, а не в самих офисах, может быть обусловлено попыткой избежать негативной реакции, возникшей в обществе после распоряжения о размещении крестов в образовательных учреждениях и судах.

Христианско-социальный союз, братская партия христианским демократам, возглавляемым Ангелой Меркель, понимает, что на грядущих выборах в местные органы власти конкуренцию ему составит ультраправая партия "Альтернатива для Германии", выступающая против притока в страну мигрантов из мусульманских стран.

В прошлом году в Баварии было совершено несколько терактов, часть из которых устроили мигранты-мусульмане.

Популярность ультраправых сил растет на фоне опасений местных жителей темпами неконтролируемой миграции. В прошлом году "Альтернативе для Германии" впервые удалось попасть в бундестаг и стать в нем третьей по численности партией.

Христианско-социальный союз надеется сохранить за собой большинство в региональном парламенте, и, как считают оппоненты партии, постановление о крестах на учреждениях служит политическим маневром.

"Я считаю, что крест является слишком благим символом, чтобы его втягивали в идеологические игрища", - процитировало издание Süddeutsche Zeitung лидера партии "Свободные избиратели" Флориана Штрайбла.

Лидер фракции левых в парламенте Ян Корте сказал: "Почему Христианско-социальный союз никогда не придумывает чего-то объединяющего людей? Вместо этого он пытается разделить страну на всех уровнях. Антиконституционное постановление Зедера о крестах - это не просто жалкая попытка ведения предвыборной кампании, это использование религии в личных целях".

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