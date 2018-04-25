Правообладатель иллюстрации Bavarian Government Image caption Зедер распорядился установить крест в холле своего ведомства в Мюнхене

Власти земли Бавария в Германии распорядились поместить изображения христианского креста у входа в общественные здания.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что крест не нужно рассматривать как религиозный символ, а как четкое декларирование баварской идентичности и христианских ценностей.

Однако оппоненты полагают, что таким образом правящий Христианско-социальный союз пытается заручиться дополнительной поддержкой избирателей накануне предстоящих в октябре выборов на фоне растущей популярности ультраправых движений. Большая часть жителей Баварии исповедуют католицизм.

В настоящее время кресты в обязательном порядке присутствуют во всех образовательных учреждениях и судах.

Постановление вступит в силу с 1 июня, но оно не будет обязательным к исполнению для муниципальных и федеральных учреждений.

"Крест выступает основным символом нашей баварской самобытности и образа жизни. Он символизирует основные жизненные принципы, такие как благотворительность, человеческое достоинство и терпимость", - говорится в заявлении премьера Зедера.

Он утверждает, что постановление не нарушает конституционные положения о религиозном нейтралитете. Глава баварского правительства написал в "Твиттере", что по его распоряжению крест был установлен в холле его канцелярии в Мюнхене.

Пропустить Twitter пост , автор: @Markus_Soeder Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten. Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in jeder staatlichen Behörde ab dem 1. Juni ein Kreuz hängen soll. Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt. pic.twitter.com/o99M0dV4Uy — Markus Söder (@Markus_Soeder) 24 апреля 2018 г.

По мнению политологов, решение установить кресты на входах в учреждения, а не в самих офисах, может быть обусловлено попыткой избежать негативной реакции, возникшей в обществе после распоряжения о размещении крестов в образовательных учреждениях и судах.

Христианско-социальный союз, братская партия христианским демократам, возглавляемым Ангелой Меркель, понимает, что на грядущих выборах в местные органы власти конкуренцию ему составит ультраправая партия "Альтернатива для Германии", выступающая против притока в страну мигрантов из мусульманских стран.

В прошлом году в Баварии было совершено несколько терактов, часть из которых устроили мигранты-мусульмане.

Популярность ультраправых сил растет на фоне опасений местных жителей темпами неконтролируемой миграции. В прошлом году "Альтернативе для Германии" впервые удалось попасть в бундестаг и стать в нем третьей по численности партией.

Христианско-социальный союз надеется сохранить за собой большинство в региональном парламенте, и, как считают оппоненты партии, постановление о крестах на учреждениях служит политическим маневром.

"Я считаю, что крест является слишком благим символом, чтобы его втягивали в идеологические игрища", - процитировало издание Süddeutsche Zeitung лидера партии "Свободные избиратели" Флориана Штрайбла.

Лидер фракции левых в парламенте Ян Корте сказал: "Почему Христианско-социальный союз никогда не придумывает чего-то объединяющего людей? Вместо этого он пытается разделить страну на всех уровнях. Антиконституционное постановление Зедера о крестах - это не просто жалкая попытка ведения предвыборной кампании, это использование религии в личных целях".